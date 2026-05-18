Diario de León

El colectivo LGTBI denuncia acoso y persecución en León

«Que no nos digan que ya hemos conseguido lo que queríamos, porque cada agresión demuestra que sigue habiendo motivos para seguir luchando"

Concentración este domingo en León con motivo del Día Internacional contra la LGTBIAQ+ fobia.

Concentración este domingo en León con motivo del Día Internacional contra la LGTBIAQ+ fobia.DL

Carmen Tapia
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Carmen TapiaCoordinadora de Sociedad
León

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El colectivo LGTBI+ denuncia situaciones de acoso y persecución en León. En el manifiesto leído en la concentración con motivo del Día internacional contra la LGTBIAQ+ fobia, denuncian que en León «se persigue y se acosa violentamente, a modo de caza, a hombres gays en zonas de cruising, en aplicaciones de móvil, en páginas web de contactos y ligoteo, y sabemos de otras situaciones degradantes y denigrantes que han llegado a oídos de esta asociación a través de algunas personas, y probablemente muchas otras que no conocemos». Entre ellas, recuerdan la agresión a Bianca en La Bañeza. «Que no nos digan que ya hemos conseguido lo que queríamos, porque cada agresión, por pequeña que sea, cada situación de acoso y de discriminación a una sola de las personas del colectivo LGTBIAQ+, demuestra que sigue habiendo motivos para seguir luchando, protestando y reivindicando. Hoy alzamos también nuestra voz contra el olvido y la distancia impuesta».

Critican la «violencia estructural, que nos expulsa de nuestras casas, de nuestras familias y de nuestros pueblos» y recuerdan que el 70 % de las personas del colectivo, que han dejado su ciudad o su pueblo, lo han hecho empujadas por situaciones de odio de parte de sus vecinos y conciudadanos. «Nadie debería verse obligado a abandonar su tierra, sus raíces y su historia para poder existir sin miedo. En una provincia como León, donde las zonas rurales se están despoblando a pasos de gigante, no nos podemos permitir que personas que quieren vivir, que quieren trabajar y ser emprendedoras en su pueblo, en su comarca, tengan que huir por culpa de unos pocos». Exigen espacios seguros en los entornos rurales y periféricos. «La diversidad no puede ser patrimonio exclusivo de las grandes capitales. No habrá igualdad real mientras el código postal determine cuánta libertad tiene una persona para expresar su orientación sexual o identidad de género».

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