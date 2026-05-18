El colectivo LGTBI denuncia acoso y persecución en León

El colectivo LGTBI+ denuncia situaciones de acoso y persecución en León. En el manifiesto leído en la concentración con motivo del Día internacional contra la LGTBIAQ+ fobia, denuncian que en León «se persigue y se acosa violentamente, a modo de caza, a hombres gays en zonas de cruising, en aplicaciones de móvil, en páginas web de contactos y ligoteo, y sabemos de otras situaciones degradantes y denigrantes que han llegado a oídos de esta asociación a través de algunas personas, y probablemente muchas otras que no conocemos». Entre ellas, recuerdan la agresión a Bianca en La Bañeza. «Que no nos digan que ya hemos conseguido lo que queríamos, porque cada agresión, por pequeña que sea, cada situación de acoso y de discriminación a una sola de las personas del colectivo LGTBIAQ+, demuestra que sigue habiendo motivos para seguir luchando, protestando y reivindicando. Hoy alzamos también nuestra voz contra el olvido y la distancia impuesta».

Critican la «violencia estructural, que nos expulsa de nuestras casas, de nuestras familias y de nuestros pueblos» y recuerdan que el 70 % de las personas del colectivo, que han dejado su ciudad o su pueblo, lo han hecho empujadas por situaciones de odio de parte de sus vecinos y conciudadanos. «Nadie debería verse obligado a abandonar su tierra, sus raíces y su historia para poder existir sin miedo. En una provincia como León, donde las zonas rurales se están despoblando a pasos de gigante, no nos podemos permitir que personas que quieren vivir, que quieren trabajar y ser emprendedoras en su pueblo, en su comarca, tengan que huir por culpa de unos pocos». Exigen espacios seguros en los entornos rurales y periféricos. «La diversidad no puede ser patrimonio exclusivo de las grandes capitales. No habrá igualdad real mientras el código postal determine cuánta libertad tiene una persona para expresar su orientación sexual o identidad de género».