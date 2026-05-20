El Supremo cambia las reglas del finiquito: lo que debes saber si te han despedido

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Miles de trabajadores en España podrían ver incrementado su finiquito tras una reciente resolución del Tribunal Supremo que modifica radicalmente la forma de computar los períodos de inactividad laboral. La sentencia establece criterios novedosos sobre cómo deben considerarse las pausas de hasta 9 meses en el cálculo de la antigüedad laboral, lo que podría traducirse en indemnizaciones superiores para quienes enfrentan un despido.

La decisión judicial llega en un momento de especial relevancia para el mercado laboral español, donde las condiciones de finalización de contratos laborales generan constantes debates jurídicos. Esta nueva interpretación del máximo órgano jurisdiccional obliga a revisar miles de expedientes de despido y replantea la estrategia de cálculo que empresas y asesores laborales han venido aplicando durante años.

El cambio normativo afecta especialmente a aquellos empleados que han experimentado interrupciones en su actividad profesional dentro de la misma empresa, pero que han mantenido formalmente su vínculo contractual. Estas situaciones, más frecuentes de lo que podría parecer, ahora reciben un tratamiento diferenciado que favorece los intereses del trabajador.

Contexto de la resolución judicial

El Tribunal Supremo ha establecido que las pausas de hasta nueve meses no deben considerarse como interrupciones que rompan la continuidad laboral a efectos del cálculo de indemnización. Esta interpretación supone un giro respecto a la práctica habitual en muchas empresas, que venían descontando estos períodos del cómputo total de antigüedad.

La sentencia analiza específicamente aquellas situaciones en las que el trabajador permanece vinculado a la compañía pero sin prestar servicios efectivos durante un tiempo determinado. Estas circunstancias pueden deberse a excedencias voluntarias de corta duración, suspensiones temporales del contrato o períodos de inactividad acordados entre ambas partes.

Según la nueva doctrina jurisprudencial, estos intervalos deben computarse como tiempo efectivo de servicio siempre que representen un porcentaje mínimo respecto al tiempo total trabajado para la empresa. Este matiz resulta fundamental, ya que establece un criterio proporcional que evita posibles abusos pero protege los derechos adquiridos del empleado.

Impacto en el cálculo del finiquito

La modificación interpretativa tiene consecuencias directas y tangibles en la cuantía económica que perciben los trabajadores despedidos. El finiquito, que incluye conceptos como la indemnización por despido, vacaciones no disfrutadas y pagas extraordinarias prorrateadas, se calcula tomando como referencia la antigüedad reconocida en la empresa.

Hasta ahora, numerosas compañías restaban de este cómputo los períodos de pausa laboral, reduciendo artificialmente los años de servicio y, por tanto, la cantidad final a percibir. Con la nueva doctrina del Supremo, estas pausas inferiores a 9 meses deben integrarse en el cálculo total de antigüedad, siempre que cumplan el requisito de proporcionalidad mínima respecto al tiempo trabajado.

Un ejemplo práctico ilustra el cambio: un empleado que trabajó 10 años en una empresa con dos pausas de 6 meses cada una, anteriormente podría haber visto reducida su antigüedad a 9 años. Con el nuevo criterio, esos 12 meses se computarían, manteniendo los 10 años completos a efectos indemnizatorios, lo que puede suponer diferencias de miles de euros en la liquidación final.

Requisitos para beneficiarse del cambio

No todos los trabajadores podrán aplicarse automáticamente esta nueva interpretación favorable. El Supremo establece que las pausas deben representar un período mínimo respecto al tiempo total de permanencia en la empresa. Aunque la sentencia no fija un porcentaje exacto, deja en manos de los tribunales inferiores la valoración caso por caso.

Los expertos en derecho laboral señalan que este criterio de proporcionalidad busca equilibrar los intereses de ambas partes. Se pretende evitar que interrupciones muy prolongadas en relación al tiempo trabajado puedan computarse íntegramente, pero se reconoce que pausas razonables no deben perjudicar al trabajador en su liquidación final.

Además, resulta fundamental que durante estos períodos de inactividad se haya mantenido formalmente la relación laboral. No se aplica, por tanto, a casos de extinción y posterior recontratación, sino únicamente a suspensiones temporales del contrato donde el vínculo jurídico permanece activo.

Implicaciones para empresas y trabajadores

Las organizaciones empresariales en España deberán revisar sus protocolos de cálculo de indemnizaciones para ajustarse a esta nueva doctrina. Los departamentos de recursos humanos tendrán que modificar sus sistemas de gestión laboral para incluir correctamente estos períodos que antes se excluían del cómputo de antigüedad.

Para los trabajadores que ya han sido despedidos y consideran que su finiquito no incluyó correctamente estos períodos, existe la posibilidad de reclamar la diferencia económica correspondiente. Los abogados laboralistas recomiendan revisar las liquidaciones recibidas en los últimos años, especialmente si hubo pausas contractuales durante la relación laboral.

La sentencia también tiene implicaciones preventivas: los empleados que estén considerando solicitar una excedencia o pausa laboral pueden hacerlo con mayor tranquilidad, sabiendo que esto no afectará negativamente a su antigüedad reconocida en caso de futuro despido, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el alto tribunal.

Búsquedas relacionadas sobre indemnizaciones laborales

Los ciudadanos españoles han incrementado notablemente sus consultas sobre cómo calcular correctamente el finiquito laboral tras conocerse esta resolución judicial. Las búsquedas relacionadas con pausas contractuales, excedencias voluntarias y su impacto en las indemnizaciones han experimentado un notable aumento en los últimos días.

Asimismo, crece el interés por conocer los plazos de reclamación de diferencias en finiquitos ya abonados, así como la documentación necesaria para demostrar que se han producido estas pausas computables. Los sindicatos y organizaciones de defensa de derechos laborales están elaborando guías específicas para orientar a los afectados sobre cómo beneficiarse de este cambio jurisprudencial.