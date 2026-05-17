El Supremo cambia las reglas del subsidio que afecta a miles de mayores de 52 años

Imagen exterior del edificio que alberga en la capital leonesa las oficinas centrales del Sepe, en Gran Vía de San Marcos. RAMIRO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una decisión judicial ha sacudido el sistema de protección social en España, generando un cambio radical en las condiciones de acceso a una de las ayudas más solicitadas por trabajadores en situación vulnerable. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que modifica sustancialmente los criterios para acceder al subsidio de desempleo destinado a personas mayores de 52 años, estableciendo un precedente que beneficiará a miles de ciudadanos en todo el territorio nacional.

La resolución judicial permite ahora que los beneficiarios de pensiones por incapacidad puedan solicitar y cobrar simultáneamente el subsidio de desempleo, eliminando así una barrera que hasta ahora impedía la compatibilidad entre ambas prestaciones. Esta medida supone un giro de 180 grados respecto a la interpretación tradicional de la normativa laboral y de Seguridad Social.

Además, el Alto Tribunal ha introducido otro elemento innovador al establecer que las cotizaciones más antiguas pueden ser contabilizadas para cumplir con los requisitos de acceso a la ayuda, flexibilizando notablemente las condiciones que anteriormente excluían a numerosos solicitantes que no podían acreditar el período requerido con cotizaciones recientes.

Alcance de la resolución judicial

La sentencia del Supremo responde a varios recursos presentados por ciudadanos que se encontraban en una situación administrativa compleja. Estas personas percibían una pensión contributiva por incapacidad permanente y, al cumplir los 52 años, solicitaron el subsidio de desempleo al encontrarse sin trabajo, pero se toparon con el rechazo sistemático de las administraciones competentes.

Hasta ahora, los servicios públicos de empleo interpretaban que la percepción de una pensión por incapacidad era incompatible con el cobro del subsidio para mayores de 52 años. Sin embargo, la nueva doctrina del Tribunal Supremo establece que no existe base legal para esta exclusión, siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos en la normativa vigente.

El fallo judicial subraya que el derecho a la protección por desempleo no puede verse menoscabado por el hecho de percibir otra prestación de la Seguridad Social, especialmente cuando se trata de trabajadores que han cotizado durante décadas al sistema y se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por su edad y condición.

Criterios de cotización renovados

Uno de los aspectos más innovadores de la sentencia concierne al cómputo de las bases de cotización necesarias para acceder al subsidio. Tradicionalmente, las administraciones exigían que las cotizaciones computables fueran las más recientes, lo que dejaba fuera a muchos solicitantes cuyo historial laboral presentaba lagunas en los últimos años.

El Supremo determina ahora que pueden utilizarse períodos de cotización anteriores, incluso aquellos que datan de décadas atrás, siempre que cumplan con el requisito mínimo establecido por la ley. Esta interpretación beneficia especialmente a trabajadores que han visto interrumpida su carrera profesional por enfermedad, cuidado de familiares u otras circunstancias.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en España existen actualmente más de 380.000 personas que perciben el subsidio para mayores de 52 años. Con esta nueva doctrina judicial, se estima que miles de ciudadanos adicionales podrían acceder a esta prestación o compatibilizarla con sus pensiones por incapacidad.

Impacto en el sistema de protección social

La decisión del Alto Tribunal tiene implicaciones que trascienden los casos individuales y afecta al conjunto del sistema de protección social español. Los expertos en derecho laboral señalan que esta sentencia marca un cambio de paradigma en la interpretación de la compatibilidad entre prestaciones, abriendo potencialmente la puerta a nuevas reclamaciones y modificaciones normativas.

Las organizaciones sindicales han recibido con satisfacción el fallo, considerándolo una victoria para los derechos de los trabajadores más vulnerables. Por su parte, las asociaciones de pensionistas y personas con discapacidad celebran que se reconozca el derecho a percibir ambas prestaciones cuando las circunstancias personales así lo justifiquen.

Desde el punto de vista económico, el impacto en las arcas públicas dependerá del número de solicitudes que finalmente sean aprobadas bajo los nuevos criterios. Algunos analistas estiman que podría suponer un incremento en el gasto social de varios millones de euros anuales, aunque esta cifra se considera asumible dentro del presupuesto global destinado a protección por desempleo.

Preguntas frecuentes sobre la nueva jurisprudencia

Muchos ciudadanos se preguntan ahora si pueden solicitar retroactivamente el subsidio en caso de haberles sido denegado anteriormente. Los abogados especializados indican que existe margen para reclamar prestaciones pasadas, aunque cada caso deberá analizarse individualmente teniendo en cuenta los plazos de prescripción establecidos en la legislación vigente.

Otra cuestión relevante es si la sentencia afecta a otros tipos de pensiones o únicamente a las derivadas de incapacidad permanente. Aunque el fallo se centra específicamente en este tipo de prestación, los expertos no descartan que pueda sentar precedente para futuras reclamaciones relacionadas con otras modalidades de pensiones contributivas.

Las personas interesadas en solicitar el subsidio bajo estos nuevos criterios deben dirigirse a su oficina de empleo correspondiente, aportando toda la documentación que acredite tanto su situación de desempleo como sus períodos de cotización y, en su caso, el reconocimiento de incapacidad permanente.