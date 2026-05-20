La Once premia a Carmen Tapia y Ana Gaitero, periodistas de Sociedad de Diario de León

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Diario de León recogió este miércoles en el Teatro Calderón de Valladolid el galardón al medio de comunicación de los Premios Solidarios del Grupo Social Once de Castilla y León por la serie Historias de Superación, que va por su cuarta edición.

Las periodistas Carmen Tapia Torres y Ana Gaitero Alonso, autoras de las casi 40 semblanzas que se han publicado hasta la fecha, recibieron el premio de manos del vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso, en el acto celebrado en el Teatro Calderón de la ciudad pucelana.

«Todas las historias de superación hablan de esfuerzo personal y apoyo colectivo», subrayaron en su discurso las dos periodistas de la sección de Sociedad, sección en la que se publica esta serie desde todos los últimos viernes de cada mes.

«En medio del ruido que cuestiona a la humanidad y el humanismo de nuestro tiempo, las historias de superación son un cántico de esperanza, una melodía que inspira y que respira por las rendijas de la actualidad como un pulmón de oxígeno frente a la toxicidad de la desinformación y los cantos de sirena de la inteligencia artificial. Porque no hay IA que pueda transmitir la complejidad de retos, emociones y complicidades que hay detrás de Historias de Superación», añadieron.

«Queremos brindar este premio a las 36 personas que han dado vida a la serie hasta 2025 y a todas las que vienen detrás, doce más este año. Sois el faro en este mar de tinta, papel y algoritmos que, a veces, también conspiran para el bien», argumentaron. «Que la ilusión de todos los días sea una historia de superación. Nosotras creemos que los sueños, vida son».

Otros premiados

Además de Diario de León, en la categoría de Institución, Entidad, ONG fue reconocida la labor del Hospital San Juan de Dios de León. Recogieron el premio el director gerente, Juan Francisco Seco, y dos voluntarias de manos del subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.

En la categoría de Administración Pública, el premio recayó en la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León y fue su titular en funciones quien lo recogió de manos de la presidenta del Consejo Territorial de la Once en Castilla y León, Araceli de las Heras, y el delegado Ismael Pérez.

El Corte Inglés fue reconocido en la categoría de empresa. Raquel Alonso, delegada territorial de la Junta de Castilla y León, entregó el diploma a Pablo Tauroni, director de Relaciones Sociolaborales de El Corte Inglés, y Gema Amago, responsable regional de Recursos Humanos.

María Jesús Fournier fue reconocida en la categoría individual y recogió el premio de manos de Alejandro Oñoro, consejero general de la Once y consejero delegado de Ilunion. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, cerró el acto, al que asistieron una amplia representación política y social de Castilla yLeón, en apoyo del trabajo de la Fundación Once y las personas y entidades galardonadas.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social Once Castilla y León 2026 lo han formado Araceli de las Heras González, presidenta del Consejo Territorial de la Once en Castilla y León; Ismael Pérez Blanco, delegado de la Once en Castilla y León; Ana Díaz Alonso, consejera general de la Once , Reyes Pérez Rico, jefa del Servicio de Autonomía Personal y Atención a Personas con Discapacidad de la Junta de Castilla y León; Teresa Gutiérrez Bravo, coordinadora INSERTA Empleo CyL, Juan Pablo González Pérez, gerente Asturias, Cantabria y Castilla y León de Ilunion; Francisco Sardón Peláez, presidente CERMI Castilla y León; Raúl Vara Guijo, tesorero EAPN Castilla y León; Rosa Urbón Izquierdo, presidenta Cruz Roja Castilla y León; Guenther Eduardo Boelhoff Carbajo, presidente de Cáritas Autonómica CyL; y Florencio Carrera Castro, director Radio Televisión de Castilla y León La 8.