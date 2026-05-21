León recupera el ritmo de los nacimientos

Publicado por Carmen Tapia Coordinadora de Sociedad Agencias León Creado: Actualizado:

Los nacimientos repuntan de nuevo en León. Hasta el mes de marzo nacieron en la provincia 499 criaturas, 17 más que el mismo periodo que el año pasado, aunque el ritmo es inferior al de otras provincias de la Comunidad como Valladolid, donde nacieron 774 bebés y Burgos, con 522. Por detrás de León está Salamanca, con 379 nacimientos, 202 en Ávila; 184 en Palencia; 138 en Zamora y 132 en Soria. Las variaciones trimestrales son extremas según las provincias, que van de incrementos del 23,93% de nacimientos en Segovia y caídas del 23,87% en Zamora. En Ávila los nacimientos repuntaron un 5,33 %, en Burgos un 10,10 %; en León el 3,51 %; en Segovia un 23,93%; en Soria un 9,60%; y en Valladolid el 9, 33. En el resto de provincias se produjeron caídas del 13,25% en Palencia; el 15,23% en Salamanca y el 23,87 por ciento en Zamora.

En las estadísticas de este primer trimestre llama la atención que en la provincia de León no nacieron bebés de madres mayores de 39 años, con una caída absoluta de quince nacimientos con respecto a los que tuvieron lugar en el mismo periodo del año pasado. La mayoría de los bebés son hijos de madres que tienen entre 35 y 39 años y se contabiliza uno de una menor de 15.

En Castilla y León nacieron 3.073 bebés en los tres primeros meses del 2026, que suponen 60 más que en el mismo periodo del 2025, con un repunte del 1,99%, por encima del 1,51% de media nacional, con 78.688 bebés hasta marzo, con caídas interanuales en nueve autonomías, además de Melilla, lideradas por el —3,66% de Asturias; con incrementos en el resto, hasta el 9,14 % en Murcia.

Defunciones

Las defunciones se frenan en León y en el resto de la Comunidad. En la provincia de León fallecieron 2.194 personas hasta el 3 de mayo, una caída del 1,54% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Castilla y León anotó 10.324 decesos hasta la semana 18 de 2026, que suponen un 2,24% menos que en el mismo periodo del 2025, según los datos publicados también ayer por el Instituto Nacional de Estadística.

En España fueron 163.642 las defunciones, lo que suponen un 0,44% menos que en el 2025; con bajadas en siete autonomías y aumentos en el resto.

Los decesos aumentaron especialmente en La Rioja, con un 4,45% más que en el mismo periodo del año anterior, además del 15,84% de Ceuta; con el —5,64% de Cataluña en el otro extremo.

Por provincias, las defunciones bajaron un 8,30 % en Zamora, el 7,44% en Ávila, con un 5,02% en Palencia, el 4,54 en Soria, el 2,76% en Valladolid, y el 0,97% menos en Burgos. Y subieron, por contra, el 8,46% en Segovia y un 0,96 % en Salamanca.

Aunque crece el número de nacimientos y descienden las defunciones todavía el saldo vegetativo sigue siendo negativo en la provincia de León, que refleja un aumento de población debido a la llegada de población inmigrante.

El crecimiento demográfico impulsado por la inmigración deja huella en la provincia leonesa, que ha logrado ganar 1.400 habitantes en el último año.

Todas las provincias de Castilla y León ganaron residentes en el primer trimestre del 2026, según el INE, salvo Zamora y Soria.