El mapa de los niños perdidos en España, provincia a provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cada año, miles de hogares españoles experimentan la angustia de no saber dónde están sus hijos. Los últimos datos oficiales dibujan un panorama que, aunque muestra signos de mejoría, continúa generando preocupación entre las autoridades y las familias. Durante el último año registrado, más de 25.000 denuncias por desaparición llegaron a las comisarías de todo el país, una cifra que esconde realidades muy diversas detrás de cada caso.

El fenómeno afecta principalmente a un colectivo especialmente vulnerable: los menores de edad representan la mayoría de las personas que desaparecen temporalmente. Las estadísticas oficiales muestran que casi la mitad de todas las personas en paradero desconocido no han alcanzado aún la mayoría de edad, lo que subraya la necesidad de reforzar los protocolos de prevención y búsqueda.

La tecnología emerge como una herramienta cada vez más valorada por las familias para intentar prevenir estas situaciones. Dispositivos de geolocalización y comunicación adaptados específicamente para el público infantil están ganando terreno en el mercado español, ofreciendo a los progenitores una vía adicional para mantener contacto con sus hijos.

Radiografía de las desapariciones en España

Según los datos publicados por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) y analizados por SaveFamily, durante 2025 se registraron un total de 25.086 denuncias relacionadas con desapariciones en territorio español. Estas denuncias corresponden a 16.024 personas diferentes cuyo paradero se desconocía en el momento de interponer la denuncia.

La cifra representa un descenso del 5% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 26.419 casos. Este dato, aunque positivo en términos estadísticos, no minimiza la gravedad del fenómeno ni la angustia que genera en las familias afectadas.

El análisis por grupos de edad revela que el 61,4% de todas las denuncias por desaparición corresponden a menores de edad. Esto se traduce en aproximadamente 15.389 denuncias vinculadas a niños y adolescentes, una cifra que incluye posibles casos de reincidencia, es decir, menores que han desaparecido en más de una ocasión.

Los menores desaparecidos: el rostro más vulnerable

Del total de personas desaparecidas en España, 7.788 eran menores de edad, lo que significa que prácticamente uno de cada dos desaparecidos en el país no ha alcanzado la mayoría de edad. Concretamente, el 48,6% de las personas en paradero desconocido fueron menores, siendo los varones el grupo predominante.

A pesar de que el volumen continúa siendo considerablemente elevado, los datos reflejan una reducción aproximada del 7,8% en comparación con el ejercicio anterior, cuando se registraron cerca de 16.690 denuncias relacionadas con menores. Este descenso podría atribuirse a una mayor concienciación social, mejores protocolos de actuación o una combinación de múltiples factores.

La distribución por edades muestra patrones claros: los jóvenes de 13 a 17 años representan el 96,3% del total de menores desaparecidos, con 14.822 denuncias registradas durante el último año. En la mayoría de estos casos, las investigaciones determinan que se trata de fugas voluntarias, frecuentemente motivadas por conflictos familiares o el deseo de pasar tiempo con amistades sin autorización parental.

Por otro lado, se registraron 567 denuncias de menores de 12 años desaparecidos durante el mismo período, equivalente al 3,7% del total. Estos casos suelen revestir mayor gravedad por la menor capacidad de los niños para desenvolverse de manera autónoma.

Geografía de las desapariciones

El territorio español muestra importantes diferencias en la incidencia de desapariciones de menores. La Comunidad de Madrid encabeza el listado con 2.726 denuncias registradas durante el año, seguida a considerable distancia por Las Palmas con 1.849 casos, un dato especialmente relevante al tratarse de un territorio insular con menor población.

Valencia registró 796 denuncias, mientras que Alicante contabilizó 754 casos. Tenerife aportó 732 denuncias al total nacional, Baleares 697, y Barcelona, pese a ser una de las provincias más pobladas, registró 670 casos. Estas cifras reflejan mayor incidencia en grandes áreas urbanas y territorios insulares, donde las dinámicas sociales particulares y la presión demográfica pueden influir en el incremento de casos.

Resulta particularmente llamativo el caso de Las Palmas, donde el 82,6% del total de denuncias corresponden a menores, un porcentaje significativamente superior a la media nacional. En el extremo opuesto se sitúan Teruel con 20 denuncias y Álava con apenas 11, posicionándose como las provincias con menor incidencia en esta problemática.

Tecnología como aliada en la prevención

Ante este panorama, expertos y empresas del sector tecnológico subrayan la importancia de reforzar la seguridad infantil mediante herramientas adaptadas específicamente para los menores. Los dispositivos actuales combinan funciones de seguridad con elementos de entretenimiento para facilitar su aceptación por parte de los niños.

Los smartwatches infantiles incorporan funcionalidades como videollamadas exclusivamente con contactos previamente autorizados por los tutores, filtros antispam, botón SOS para situaciones de emergencia, y sistemas de mensajería segura. Estos elementos de protección se complementan con herramientas de entretenimiento y actividad física como juegos tipo arcade, reproducción de música y vídeo, podómetro o cronómetro.

"Hay que aumentar el control para proteger a nuestros hijos a cualquier hora y en cualquier situación, y con relojes inteligentes nosotros como padres podemos estar tranquilos", asegura Jorge Álvarez, CEO de SaveFamily, empresa española especializada en estos dispositivos.

Según explica Álvarez, el uso de tecnología de geolocalización permite reforzar tanto la seguridad como la tranquilidad de las familias, especialmente en edades tempranas y situaciones de vulnerabilidad. "Cada vez más padres buscan herramientas que les permitan reaccionar rápidamente ante cualquier incidencia con medidas como el GPS integrado, el seguimiento de rutas o la opción de escucha en remoto", añade.

Primeras horas cruciales en la búsqueda

Aunque la mayoría de las desapariciones de menores se resuelven favorablemente, generalmente durante los tres primeros días de búsqueda, los expertos insisten en que las primeras horas resultan fundamentales para garantizar una rápida localización y minimizar riesgos.

La prevención y la rapidez de actuación se configuran como elementos clave para evitar que situaciones inicialmente controlables deriven en circunstancias de mayor peligro. Por este motivo, las autoridades recomiendan denunciar inmediatamente cualquier desaparición, sin esperar las tradicionales 24 o 48 horas que antiguamente se consideraban necesarias.

El próximo 25 de mayo se celebra el Día Internacional de los Niños Desaparecidos, una fecha que sirve para concienciar sobre esta problemática. Desde SaveFamily recuerdan la importancia de extremar la vigilancia sobre los menores y reforzar todas las medidas preventivas disponibles para evitar desapariciones y situaciones de riesgo que puedan poner en peligro la integridad de niños y adolescentes.