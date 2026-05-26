La ULE reafirma su compromiso contra la violencia de género

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La Universidad de León y Adavas, la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica, han renovado el convenio de colaboración que ambas entidades mantienen desde el año 1998 con el objetivo de seguir impulsando iniciativas conjuntas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y apoyo a las víctimas.

Un convenio que refleja el compromiso y la convicción compartida de ambas instituciones de no permanecer ajenas a los retos sociales y de asumir la responsabilidad de contribuir, desde la formación, la sensibilización, la investigación y la transferencia de conocimiento, a la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia.

Así lo señaló la rectora de la ULE, Nuria González, quien quiso agradecer el compromiso constante y la enorme labor que desarrolla Adavas en el acompañamiento y apoyo a las víctimas de violencia. Asimismo, reafirmó el compromiso de la Universidad de León «con la igualdad de oportunidades, la prevención de la violencia machista y el trabajo coordinado con entidades que realizan una labor esencial para la sociedad».

Por su parte, la presidenta de Adavas, José López Carbajo, destacó la importancia de mantener una colaboración estrecha con la Universidad de León por tratarse de un espacio clave para llegar a la juventud a través de la formación y la sensibilización, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia machista.

Con una vigencia de cuatro años, el acuerdo suscrito servirá como marco general para el desarrollo de futuras actividades y proyectos de colaboración entre la asociación y distintos centros, departamentos y personal docente e investigador de la institución académica, que se materializarán a través de la firma de convenios específicos.

Entre las actuaciones previstas se encuentran el asesoramiento mutuo en materias relacionadas con las actividades propias de ambas entidades; la organización de jornadas, cursos y seminarios; el desarrollo de programas de sensibilización, difusión y concienciación social sobre violencia sexual y de género; así como iniciativas vinculadas a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

El convenio contempla además el impulso de actividades de investigación relacionadas con la formación, prevención y tratamiento de la violencia de género, así como el trabajo conjunto en red con otras entidades y organizaciones que compartan objetivos similares en materia de igualdad, no discriminación y atención integral a las víctimas. La vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, recordó que la entidad participa en las formaciones que se organizan desde la Unidad de Igualdad de la ULE, reforzando así el trabajo conjunto en materia de sensibilización, formación y prevención de la violencia de género.