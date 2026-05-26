León se apunta a ver al Papa

Alrededor de un centenar de jóvenes leoneses se han inscrito ya para los actos periféricos que rodearán a la visita del Papa León XVI a Madrid entre los días 6 y 9 de junio y desde la parroquia de Nuestra Señora del Mercado se han fletado ya cuatro autobuses con el mismo fin. León tendrá representación en la visita del Sumo Pontífice a España, aunque la previsión no baraja cifras concretas por el momento.

La Diócesis de León no tiene una previsión general porque los actos y toda la gestión de inscripciones se lleva a cabo sin intervención de las iglesias particulares. Sí que como Diócesis el Área de Pastoral Juvenil-PASJU ha organizado un viaje especial para los actos de los días 6 y 7 en Madrid en el que se han apuntado 110 jóvenes de León.

«Como Diócesis, por la premura de tiempo y por la dificultad de organizar el traslado de un grupo numeroso en Madrid, se ha descartado organizar un viaje específico así que seguramente habrá grupos de parroquias, de movimientos y asociaciones y también de particulares que acudirán a los actos de Madrid», explicaron fuentes del Obispado.

En la plataforma para la visita del Papa se han registrado ya 350.000 peregrinos, si bien es cierto que, según la experiencia previa, por cada persona apuntada llegan tres. Esto hace que eventos como la misa del domingo en la plaza de Cibeles puedan congregar a casi un millón de personas.

Robert Prevost viajará a España dentro de quince días y hará parada en Madrid entre los días 6 y 9 con actos multitudinarios previstos en la plaza de Cibeles, donde dará una misa con casi un millón de asistentes; o una vigilia previa en la plaza de Lima, a la que se sumará otro medio millón de jóvenes. La Parroquia del Mercado también ha concretado la contratación de cuatro autobuses por el momento para asistir a algunos de los actos que se desarrollarán en la capital de España. Para el día 29 se programa un evento en la Catedral relacionado con estos fastos, aunque el grueso de la programación se aglutina para la semana próxima.

La organización central del viaje apostólico de León XIV ha confirmado que ya hay casi 500.000 personas inscritas a nivel nacional para los actos multitudinarios de la capital, pero no publica estadísticas específicas por el origen de los asistentes por ahora. Las inscripciones de grupos e instituciones eclesiales de León se gestionan de forma unificada mediante la web oficial Con el Papa Madrid. Las credenciales y sectores asignados para la Misa de Cibeles o la Vigilia de Lima se envían directamente a los coordinadores de cada grupo.

Si habrá un importante contingente de seguridad qu econtará con participación leonesa. El contingente de seguridad estará integrado por 9.700 agentes de la Policía Nacional, aproximadamente 625 de la Guardia Civil y 4.000 efectivos de la Policía Municipal de Madrid.

El mando operativo se centralizará en la sede de la Policía Nacional, donde se coordinarán todas las entidades implicadas para afrontar cualquier riesgo derivado del evento.

TAMBIÉN POLICÍA

La seguridad se ha diseñado teniendo en cuenta un «contexto complejo y preocupante» a nivel internacional, marcado por el nivel 4 de alerta terrorista en España. El delegado del Gobierno ha subrayado que «hay que estar preparados para actuar ante cualquier situación", mencionando específicamente riesgos vinculados a «grupos radicales».

Además, se vigilará una concentración de «nostálgicos» del Valle de los Caídos prevista para el domingo frente a la Nunciatura.

No se ha hecho pública ninguna convocatoria de las cofradías y hermandades de Semana Santa de León para acudir a los actos, aunque a título particular sí que se contemplan participaciones en Madrid. Pero serán de carácter privado, eminentemente. Tampoco hay previsiones de carácter institucional, por el momento, si bien todo está sujeto a las actividade.