El Procurador del Común exige a León controlar la seguridad vial en Armunia tras los reproches de la Junta Vecinal

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El Procurador del Común emitió recientemente una resolución mediante la que pide al Ayuntamiento de León que cree un sistema “formal y periódico” de seguimiento de la seguridad vial en la pedanía de Armunia, así como la realización de mediciones “objetivas” de velocidad e intensidad del tráfico.

Una resolución que, según trasladó h 5 oy la Junta Vecinal en un comunicado recogido por la Agencia Ical, “supone un auténtico revés institucional para el Ayuntamiento de León”, además de “una clara validación de las denuncias sostenidas durante más de un año y medio por la Junta Vecinal de Armunia en materia de seguridad vial”.

“El Procurador del Común deja negro sobre blanco que el Ayuntamiento de León incumplió su obligación legal de responder en plazo a las reiteradas solicitudes formuladas por la Junta Vecinal y llega a afirmar expresamente que la demora municipal constituye una vulneración de la obligación legal de resolver y que el retraso acumulado desnaturaliza la colaboración interinstitucional entre administraciones públicas”, afirmaron desde la Junta Vecinal.

De igual manera, señalaron que la resolución realiza “una durísima llamada de atención” al Ayuntamiento por su “ausencia de colaboración” y por la “quiebra de los principios de cooperación entre administraciones”, al tiempo que “recuerda expresamente la obligación de actuar con lealtad institucional hacia la Junta Vecinal de Armunia como entidad local menor con personalidad jurídica propia”.

Así, la pedanía se congratuló de que “el máximo órgano de supervisión administrativa de Castilla y León” haya confirmado oficialmente que el Ayuntamiento “mantuvo durante más de un año una actitud de inacción, silencio y desatención frente a las legítimas reclamaciones de Armunia”, lo que llevó a la Junta Vecinal a acudir al Procurador del Común tras “múltiples escritos registrados, requerimientos formales, reuniones institucionales y reiteradas peticiones ignoradas”.

Para la Junta de Vecinal de Armunia, la resolución del Procurador del Común resulta “especialmente contundente”, ya que “reconoce plenamente su legitimidad institucional” y “avala que sus solicitudes estaban plenamente fundamentadas, rechazando implícitamente cualquier intento de minimizar las reclamaciones y denuncias realizadas”.

Asimismo, el Procurador “recoge y da relevancia a numerosos argumentos defendidos por la Junta Vecinal” en la reclamación iniciada por los problemas de tráfico y de seguridad vial manifestados en la pedanía, particularmente en el entorno del cruce de Michaisa y la calle Juan Nuevo, debido a la existencia de una zona escolar, un centro religioso o la presencia de personas mayores y peatones vulnerables, la falta de mediciones objetivas de velocidad y tráfico, la ausencia de medidas físicas permanentes de calmado y el reconocimiento explícito policial de problemas de exceso de velocidad.

“Especialmente demoledora resulta la crítica del Procurador al hecho de que el Ayuntamiento se limitase simplemente a trasladar informes sin establecer mecanismos de seguimiento, revisión o mejora de la seguridad vial”, añadieron desde la Junta Vecinal, para quienes la resolución “evidencia una preocupante falta de sensibilidad política y administrativa hacia Armunia”, donde “durante meses se ignoraron reclamaciones relacionadas con la seguridad de vecinos, menores y personas mayores”.

Por todo ello, la Junta Vecinal de Armunia consideró que la resolución del Procurador del Común constituye “una victoria moral, institucional y política” frente a “años de desatención y abandono por parte del Ayuntamiento de León”. Finalmente, recordó que “no se piden privilegios, sino ser escuchados y tratados como un igual entre los barrios y pedanías de la ciudad”, por lo que avanzó que “continuará trabajando y reclamando todas las medidas necesarias para garantizar una seguridad vial real y efectiva en la pedanía”, para lo que “seguirá utilizando todas las vías institucionales y legales a su alcance frente a cualquier situación de abandono, inacción administrativa o falta de respeto institucional”.