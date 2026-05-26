La Luna está alterando el tiempo: lo que sucederá con nuestros días en el futuro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cuando miramos el reloj, asumimos que un día siempre durará 24 horas exactas. Esta certeza ha acompañado a la humanidad durante siglos, estructurando horarios laborales, rutinas diarias y sistemas de medición temporal. Sin embargo, investigaciones recientes revelan que esta constante universal podría no ser tan inmutable como creíamos.

La comunidad científica internacional ha documentado un fenómeno que, aunque imperceptible en nuestra vida cotidiana, está modificando gradualmente la velocidad de rotación terrestre. Los expertos han confirmado que la Tierra gira cada vez más despacio, un proceso que se ha acelerado en las últimas décadas y que tiene implicaciones fascinantes para el futuro de nuestro planeta.

En España, instituciones como el Instituto Geográfico Nacional y el Observatorio Astronómico Nacional siguen de cerca estas mediciones, que requieren instrumentos de precisión atómica capaces de detectar variaciones de milisegundos. La investigación publicada en Science Advances ha proporcionado datos concluyentes sobre este proceso de desaceleración planetaria.

El responsable silencioso del cambio temporal

La Luna, ese satélite que ilumina nuestras noches y ha inspirado poetas durante milenios, resulta ser la principal causa de la ralentización terrestre. Su influencia va mucho más allá de lo romántico o lo estético: ejerce una fuerza gravitatoria constante sobre nuestro planeta que tiene consecuencias medibles y duraderas.

Este fenómeno funciona a través de un mecanismo sorprendentemente simple pero efectivo. La atracción gravitatoria lunar genera las mareas oceánicas, ese movimiento rítmico del agua que sube y baja en las costas de todo el mundo. Pero este desplazamiento masivo de agua no es gratuito desde el punto de vista físico.

El movimiento constante de billones de toneladas de agua crea una fricción que actúa como freno natural sobre la rotación de la Tierra. Es como si alguien estuviera aplicando suavemente los frenos a un trompo gigante. El efecto es minúsculo en escalas humanas: apenas 1,8 milisegundos por siglo, pero en términos geológicos representa una transformación significativa.

Cuándo llegarán los días de 25 horas

Los cálculos científicos indican que dentro de aproximadamente 200 millones de años, un día en la Tierra durará efectivamente 25 horas. Esta cifra, aunque astronómica desde nuestra perspectiva temporal limitada, es relativamente breve en la historia del planeta, que tiene unos 4.500 millones de años de antigüedad.

Para poner esto en perspectiva, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra hace 100 millones de años, un día duraba aproximadamente 23,5 horas. Y hace 1.400 millones de años, en los albores de la vida compleja, los días terrestres apenas alcanzaban las 18 horas de duración.

Investigadores de universidades españolas como la Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona participan en proyectos internacionales que monitorizan estas variaciones con tecnología de última generación. Utilizan relojes atómicos, sistemas de posicionamiento por satélite y mediciones láser de la distancia Tierra-Luna para obtener datos precisos.

Implicaciones para la vida moderna

Aunque parezca un problema del futuro lejano, la desaceleración terrestre ya afecta nuestros sistemas actuales. Los sistemas GPS, las telecomunicaciones por satélite y la sincronización de internet requieren una precisión temporal extraordinaria. Por esta razón, los científicos ocasionalmente añaden "segundos intercalares" para mantener nuestros relojes alineados con la rotación real del planeta.

Desde 1972, se han añadido 27 segundos intercalares a la escala de Tiempo Universal Coordinado (UTC). El último se implementó en 2016, y los organismos internacionales debaten constantemente sobre la necesidad de ajustes futuros. En España, el Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando, Cádiz, es una de las instituciones responsables de mantener estos estándares temporales.

El futuro de la relación Tierra-Luna

Paradójicamente, mientras la Tierra pierde velocidad de rotación, la Luna se aleja de nosotros aproximadamente 3,8 centímetros cada año. Estos dos fenómenos están íntimamente relacionados: la energía que pierde la Tierra en su rotación se transfiere parcialmente a la Luna, impulsándola hacia una órbita más amplia.

Este proceso tiene límites naturales. Eventualmente, dentro de miles de millones de años, la Tierra y la Luna alcanzarán un estado de equilibrio conocido como "rotación sincrónica", donde ambos cuerpos siempre se mostrarán la misma cara mutuamente, similar a como la Luna ya nos muestra siempre su mismo hemisferio.

Los científicos utilizan estos conocimientos no solo para entender nuestro planeta, sino también para estudiar exoplanetas y sistemas estelares distantes, donde procesos similares podrían estar ocurriendo en este momento, determinando la habitabilidad de mundos lejanos.