El restaurante leonés que competirá por el trono de España en el IV Campeonato de El Mejor Taco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El panorama gastronómico nacional se prepara para una de sus citas más picantes del año con la llegada del IV Campeonato de El Mejor Taco de España 2026. Tras un intenso periodo de inscripciones que movilizó a cocinas de todo el país entre el 20 de abril y el 10 de mayo, la competición entra ahora en su fase más emocionante. A partir de este próximo jueves 28 de mayo, los amantes de la buena mesa podrán convertirse en jueces improvisados, buscando los establecimientos participantes en sus respectivas zonas para degustar y valorar las propuestas que aspiran a coronarse como la receta más "chingona" del país.

La expectación es máxima ante un certamen que ha colgado el cartel de plazas limitadas y que promete elevar el listón de la cocina urbana y de vanguardia. Entre los aspirantes más destacados de esta edición se encuentra el restaurante leonés The Pit, que acude a la cita con una ambiciosa propuesta que promete dar mucha guerra. Su apuesta se basa en un plato que fusiona tres culturas gastronómicas emparentadas pero bien diferenciadas, convirtiendo su taco en un auténtico viaje culinario.

El pilar de la creación de The Pit mantiene una base estrictamente mexicana a través del uso de tortillas de maíz nixtamalizado y un guiso de birria elaborado con una cocción lenta, mimada y acompañada de su caldo tradicional. Sobre este cimiento se despliega la herencia española y concretamente leonesa, incorporando especias como el ajo y el pimentón, junto a los aromas de la montaña que aportan el laurel, el orégano, el tomillo y la flor de sauco. Esta combinación se hila de forma magistral con la textura suave y melosa del yogur de Coladilla, un contrapunto perfecto que contrasta con la rudeza y la gran potencia de sabor del emblemático chivo de Vegacervera.

Para redondear la experiencia, el restaurante ha querido sumar la adaptabilidad de la cocina americana de corte tex-mex con tintes anglosajones. Esto se traduce en un clásico encurtido de cebolla morada y una mermelada de jalapeños encargada de aportar el toque picante y gamberro al plato. El broche de oro que unifica estas tres culturas es un sutil aliño de aceite de oliva virgen y limón aromatizado con cilantro. Con esta carta de presentación, la provincia de León buscará demostrar que tiene madera de campeón en un certamen que convertirá los próximos días en una fiesta para el paladar.