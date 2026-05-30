Román Rodríguez, leonés especialista en música y salud: "Cantar en un coro es muy saludable"

No es musicoterapia— de la que también es especialista y autor de la primera tesis doctoral sobre el efecto de la música en los menores con cáncer—, el vínculo de la Música y Salud, título de su primer libro que presenta a las 19.00 horas el próximo jueves 4 de junio en la sala de exposiciones Ateneo Cultural El Albéitar, es una constante en la especialización del leonés Román Rodríguez, doctor Cum Laude en Ciencias de la Salud con la especialidad de musicoterapia, licenciado en Interpretación Musical con el saxofón como instrumento, concertista, compositor e investigador del efecto real de la música en la salud física, emocional y mental. Defiende que hay que escuchar música todos los días, elegida para cada momento «porque tiene un efecto demostrado en el bienestar y en la salud».

Cantar y bailar

Escuchar música tiene un impacto emocional, social, cognitivo y sociológico. Por esto, este leonés vinculado a la Universidad de Alicante, propone volver a las costumbres de nuestros mayores, a juntarse para cantar, tocar un instrumento musical como la pandereta y bailar. «La música ayuda en todas las etapas de la vida, desde el embarazo, el parto, la infancia, la adolescencia, la juventud y la tercera edad, hay que cantar y aprender a tocar un instrumento, aunque no sea con un nivel profesional».

Recurrir a la música para mejorar la salud forma parte de un plan integral que Román Rodríguez desarrolla en el libro, un estilo de vida en el que se incluyen hábitos saludables. «Si bebes, fumas, no haces deporte y no llevas hábitos saludables, la música no podrá ayudar, pero si la incorporas como una herramienta más para cuidarte, tiene un efecto beneficioso inmediato». Lo más sencillo es escuchar música que motive, pero también se puede tomar una actitud más activa, «como cantar en un coro, que mejora la salud integral porque favorece la interacción social, mejora la memoria, ayuda a respirar mejor, recompone la postura corporal y elimina los pensamientos intrusivos. La red neuronal por defecto se activa cuando tenemos pensamientos intrusivos y escuchar música la desactiva para dejar paso a una red neuronal ejecutiva central, con lo que desaparecen esos pensamientos».

Las notas pueden ser una medicación natural «una herramienta gratuita que cambia el sistema de recompensa del cerebro, el ritmo cardíaco, que se sincroniza con la música, estimula el nervio vago, relaja y ayuda a dormir mejor, mejora la digestión y genera un pico de dopamina sana, sostenida», defiende Rodríguez: «Incluso sacar el mal humor y mide el nivel de tolerancia».

Román Rodríguez estará acompañado por la profesora titular de la Universidad de León, Elena Andina, y la catedrática María Elena Fernández, las dos de la Facultad de Ciencias de la Salud.