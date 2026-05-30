Román Rodríguez, leonés especialista en música y salud: "Cantar en un coro es muy saludable"
Román Rodríguez presenta su primer libro el jueves día 4 en el Albéitar de la ULE e imparte un curso para docentes investigadores de la Universidad de León
No es musicoterapia— de la que también es especialista y autor de la primera tesis doctoral sobre el efecto de la música en los menores con cáncer—, el vínculo de la Música y Salud, título de su primer libro que presenta a las 19.00 horas el próximo jueves 4 de junio en la sala de exposiciones Ateneo Cultural El Albéitar, es una constante en la especialización del leonés Román Rodríguez, doctor Cum Laude en Ciencias de la Salud con la especialidad de musicoterapia, licenciado en Interpretación Musical con el saxofón como instrumento, concertista, compositor e investigador del efecto real de la música en la salud física, emocional y mental. Defiende que hay que escuchar música todos los días, elegida para cada momento «porque tiene un efecto demostrado en el bienestar y en la salud».
Cantar y bailar
Escuchar música tiene un impacto emocional, social, cognitivo y sociológico. Por esto, este leonés vinculado a la Universidad de Alicante, propone volver a las costumbres de nuestros mayores, a juntarse para cantar, tocar un instrumento musical como la pandereta y bailar. «La música ayuda en todas las etapas de la vida, desde el embarazo, el parto, la infancia, la adolescencia, la juventud y la tercera edad, hay que cantar y aprender a tocar un instrumento, aunque no sea con un nivel profesional».
Recurrir a la música para mejorar la salud forma parte de un plan integral que Román Rodríguez desarrolla en el libro, un estilo de vida en el que se incluyen hábitos saludables. «Si bebes, fumas, no haces deporte y no llevas hábitos saludables, la música no podrá ayudar, pero si la incorporas como una herramienta más para cuidarte, tiene un efecto beneficioso inmediato». Lo más sencillo es escuchar música que motive, pero también se puede tomar una actitud más activa, «como cantar en un coro, que mejora la salud integral porque favorece la interacción social, mejora la memoria, ayuda a respirar mejor, recompone la postura corporal y elimina los pensamientos intrusivos. La red neuronal por defecto se activa cuando tenemos pensamientos intrusivos y escuchar música la desactiva para dejar paso a una red neuronal ejecutiva central, con lo que desaparecen esos pensamientos».
Las notas pueden ser una medicación natural «una herramienta gratuita que cambia el sistema de recompensa del cerebro, el ritmo cardíaco, que se sincroniza con la música, estimula el nervio vago, relaja y ayuda a dormir mejor, mejora la digestión y genera un pico de dopamina sana, sostenida», defiende Rodríguez: «Incluso sacar el mal humor y mide el nivel de tolerancia».
Román Rodríguez estará acompañado por la profesora titular de la Universidad de León, Elena Andina, y la catedrática María Elena Fernández, las dos de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Curso para que el personal docente se cuide con música
«El profesorado desarrolla su labor en contextos de gran exigencia emocional, mental y relacional, y en muchas ocasiones termina relegando su propio bienestar. Mi intención con esta formación es ofrecer herramientas prácticas y una mirada diferente sobre el potencial que tiene la música para mejorar la calidad de vida y el equilibrio emocional de los docentes» Neurociencia de la músicaDurante el curso, Román Rodríguez abordará con los docentes aspectos relacionados con la neurociencia de la música, el estrés, las emociones y la salud, siempre desde una perspectiva cercana, práctica y experiencial. «No quiero que sea únicamente una formación teórica; quiero que el profesorado pueda experimentar y comprender cómo la música puede ayudarles realmente en cuestiones como la ansiedad, la fatiga mental, la motivación o el clima emocional dentro del aula. Creo profundamente que no puede existir una educación de calidad sin atender al bienestar emocional del profesorado. La música tiene una enorme capacidad para generar calma, conexión humana, identidad y bienestar, y precisamente ese es el enfoque que intento transmitir tanto desde mi trabajo artístico como investigador», asegura Román Rodríguez, para quien impartir esta formación en la Universidad de León «tiene un especial significado para mí, en una tierra a la que me unen mis raíces y gran parte de mi trayectoria vital, artística y académica».