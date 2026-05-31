Esclerosis: las mil caras de una enfermedad que paraliza

Sandra Diñiero perdió la vista de un ojo cuando tenía 22 años como consecuencia de una neuritis óptica. «En mi caso, el diagnóstico fue rápido, pero la media es de tres años». La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, crónica, heterogénea e imprevisible. Las personas afectadas de León y sus familias reivindicaron este sábado un diagnóstico precoz, el abordaje integral y la equidad territorial para la atención de una enfermedad «de las mil caras» porque aunque hay síntomas que comparten los pacientes, las primeras señales no son evidentes para los médicos. «Tengo debilidad en la parte izquierda y llevo un bastón para que sea visible mi discapacidad porque de otra manera la gente no la nota», asegura Sandra, que ahora tiene 29 años.

La esclerosis múltiple pone del revés la vida de las personas afectadas. «Tengo la sensación de que una persona con esclerosis múltiple se está adaptando constantemente. Confío en la ciencia y en que salgan nuevos tratamientos».

La enfermedad, de origen desconocido, se manifiesta con brotes. Ana Beaumier tiene 48 años. Tuvo sus primeros síntomas con 22 años. «Se me durmió el lado derecho del cuerpo. Yo sospeché lo que pasaba porque estudiaba audición y lenguaje. Fui a Urgencias y me dejaron ingresada una semana. Después me llegó una carta con la sospecha de diagnóstico. Me daban brotes, pero después de la pandemia la enfermedad cambió a progresiva».

Marta Fernández Tejerina tenía 32 años cuando le dieron el diagnóstico. Su primer síntoma fue que veía doble. «Tardaron seis meses en darme el diagnóstico porque se me pasó. Durante un tiempo veía bien y tuve que insistir en Urgencias para que me hicieran pruebas. Estuve con tratamiento veinte años sin ningún síntoma, pero una situación personal estresante me reactivó la enfermedad y empecé con la debilidad de la pierna izquierda, fatiga y dolor en la parte derecha del cuerpo».

En la jornada reivindicativa por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, las personas afectadas piden equipos multidisciplinares que atiendan no solo a los síntomas neurológicos, también especialistas en nutrición, psicología y rehabilitación.