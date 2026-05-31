El equipo de León que lee en la miel el viaje de las abejas

Hay un equipo de cinco biólogos en la Universidad de León que trabaja en el laboratorio de Palinología, especializado en descifrar los tipos de plantas y flores en los que se han parado las abejas para cagarse de néctar antes de llegar a las colmenas. A ellos recurren asociaciones y apicultores individuales de León, Orense, Palencia o Burgos que quieren analizar si sus mieles son monoflorales o multiflorales y cuál es la predominante.

En el laboratorio se analizan cada año más de 200 muestras de mieles procedentes de las 87.518 colmenas que hay en la provincia de León (datos de 2024) para identificar si son mieles monoflorales de brezo, castaño, madroño (más amarga), girasol (más dulces) mielatos o son multiflorales. «Esta identificación no tiene que ver con la calidad, sino con un etiquetado adecuado y evitar fraudes, es decir, que no te vendan como miel de castaño si es de brezo, por ejemplo, para que sepas lo que compras».

Una abeja cargada de polenR.G.

Los análisis constituyen una herramienta fundamental tanto para los productores como para los consumidores. El conocimiento de la composición exacta es importante también para su presentación en los concursos, en los que las mieles de León suman cada vez más premios desde que Urbano Urzapa impulsara la profesionalización del sector. La profesionalización y formación de los apicultores de León han elevado la calidad de las mieles en los últimos siete años. «En los primeros años había mucho que mejorar y nos dimos cuenta de que estas analíticas de las mieles eran necesarias. Los agricultores están cada vez más formados y son más profesionales. Cada vez hay más apicultores que hacen más de una cata de sus mieles durante la temporada de esa manera pueden mover los cuadros de la colmenas en las épocas de las floraciones que les interesan».

«Una de nuestras líneas de investigación se centra en la Melisopalinología, disciplina que estudia el polen que las abejas transportan hasta la colmena, tanto de forma intencionada como accidental. Este tipo de análisis no solo se realiza en la miel, sino también en otros productos apícolas como el polen corbicular, los propóleos y la jalea real».

Análisis del polenÁngelopez

Ana Vega, Rosa García, Alberto Rodríguez, Rosa Valencia y Alberto Fernández tienen la 'dulce misión' de investigar qué plantas han visitado las abejas. «Además del origen botánico de la miel —es decir, las especies florales de las que procede— también podemos saber su origen geográfico, ya que cada territorio presenta una flora característica. Esto permite distinguir entre mieles monoflorales, que proceden mayoritariamente de una sola especie vegetal, y mieles multiflorales, originadas a partir de diversas plantas».

Además, existen las denominadas mieles de mielato, que se originan a partir de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos como pulgones o cochinillas, que se alimentan de la savia. «La cantidad de polen presente suele ser menor, lo que requiere una interpretación cuidadosa».