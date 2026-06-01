El restaurante Azul Mediterráneo de Valladolid se alza con el primer premio del 59 Certamen Gastronómico de la Trucha

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El restaurante Azul Mediterreáno, situado en Valladolid, se convirtió este lunes en el ganador de la 59 edición del Certamen Gastronómico de la Trucha con una elaboración ‘Trucha en adobo’ que le permitió imponerse al resto de once restaurantes finalistas en el concurso, que este año “batió récord” con cerca de un centenar de preinscripciones de todos los rincones del país y que llevó a la final propuestas de “calidad y excelencia’.

Por su parte, el restaurante Molino de Alcuneza, de Guadalajara, con Estrella Michelin, Estrella Verde y Sol Repsol, quedó en segundo lugar con ‘El despiece de la trucha’, mientras que el tercer premió recayó en ‘Umami fluvial; ahumado, salazón y embutido’, que presentó el restaurante Fonda Alcalá de Teruel, consolidado referente gastronómico con Sol Repsol y presencia destacada en las principales guías especializadas.

El certamen, organizado por la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de León el y Ayuntamiento de León, confirmó en su 59 edición, tal y como resaltaron desde la organización, “su consolidación como una de las grandes citas gastronómicas del país”, tras registrar una participación cercana al centenar de preinscripciones procedentes de toda España, una cifra que “refleja el creciente prestigio del concurso y el extraordinario interés que despierta entre profesionales de primer nivel”.

La final de este certamen se celebró hoy en la Azotea Nimú del Hotel Barceló Conde Luna de la ciudad de León y en ella participaron una docena de restaurantes de toda España que llegaron a la final, entre los que, además del ganador y los finalistas, se encontraban La Botica de Matapozuelos (Valladolid) con triple reconocimiento gastronómico -Estrella Michelin, Estrella Verde y Sol Repsol, y Alejandro Serrano (Miranda de Ebro), distinguido con Estrella Michelin y Sol Repsol.

Junto a ellos también compitieron Onírica (Burgos), Zenit (Calahorra, La Rioja), Tetuán 23 (Santander), Ment (Salamanca), Boss Taurus (Granada), El Puntido (Álava) y Conde Luna, que fue la única representación leonesa en la final del certamen.

Un jurado experto compuesto por el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y turismo de León, Óscar García Martínez, la concursante de Top Chef Rebeca Hernández, del restaurante Las Hernandas (Madrid) y los cocineros David Baldrich, de La Senda (Zaragoza), Ismael González, de la posada El Molino del Cubo (Ávila) y María Antonia Fernández, del mesón El Centro (Asturias), fueron los encargados de elegir a los tres ganadores del certamen, que recibieron 2.000, 1.000 y 500 euros.

El certamen, organizado por la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de León, con la colaboración del Ayuntamiento de León, llegó este año a su 59 edición, después de que el restaurante Dólar, situado en Álava, se alzara el año pasado con el primer premio, mientras que el restaurante El Castelo, de la localidad asturiana de Castropol, y el restaurante Trasto, de Valladolid, obtuvieran el segundo y tercer puesto, respectivamente.