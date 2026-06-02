Moda al estilo Marilyn

Publicado por Inmaculada Tapia (Efe) Madrid Creado: Actualizado:

Camisetas con su rostro, pantalones pirata, vestidos de cintura entallada, el armario de Marilyn renace para celebrar su centenario con prendas que rinden homenaje a la protagonista de Los caballeros las prefieren rubias, y que mezclan la inocencia con una estética sexy sin estridencias. Este lunes, 1 de junio, Marilyn Monroe (Los Ángeles, 1926-1962) hubiera cumplido 100 años, un centenario que el cine celebra con reposiciones de sus emblemáticas películas, la literatura con nuevos libros sobre su universo y la moda con diseños que reflejan un estilo que causó sensación, que muchas mujeres continúan imitando y al que las firmas se rinden. La firma Guess ha reconocido que Marilyn es una de sus musas originales al representar una «visión de mujer fuerte, sensual y consciente de sí misma, que sigue estando en el núcleo de su identidad hoy en día». De hecho, los primeros vaqueros lanzados por la marca se bautizaron como ‘Marilyn’, una manera de sellar un vínculo simbólico entre la estrella y la firma, que ha presentado una colección de prendas de estética actualizada inspiradas en la sensualidad y feminidad de la intérprete. La propuesta incluye vestidos halter, un estilo que popularizó con la famosa secuencia de ‘La tentación vive arriba’, donde sobre las rejillas del metro la falda subía hacia sus caderas. En este caso la firma lo actualiza con un vestido mini corsé con tul en el interior para dar vuelo a la falda.

Una colección que incluye tops bustier, chaquetas y pantalones denim de lunares, además de cazadoras y camisetas con su imagen. Tampoco faltan coloridos conjuntos de cuadros de vichí o los clásicos pantalones capri, todo ello reinterpretado bajo el encanto de los años 50.

Distintas plataformas de moda de venta digital son las que ganan en disponibilidad cuando se trata de elegir una camiseta con el rostro de la actriz o bien con imagen de alguna de sus películas.

Las tendencias se rinden a pantalones capri como demuestra la colección del diseñador francés Jacquemus que propone unos capri ajustados con un coqueto volante bajo la rodilla. La versión actual del vestido que lució la actriz para acudir al estreno de Luces de candilejas en satén blanco, la ofrece Pronovias con un diseño palabra de honor en mikado, de línea depurada y corte sirena.