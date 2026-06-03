León vibra con voces de mujer

El coro de la Catedral de León es el escenario desde el que Femenino Coral Voces de León ha lanzado su último proyecto. En el corazón de la Catedral de León, donde la luz atraviesa las vidrieras y el silencio respira historia, Femenino Coral Voces de León interpreta el Ave María atribuido a Giulio Caccini dentro del proyecto «Voces que Unen».

"Esta grabación no es solo una interpretación musical: es también una expresión de la voz de las mujeres como herramienta de empoderamiento, participación social y bienestar emocional a través del canto coral», apuntan. Las voces femeninas han trascendido el tiempo y las creencias en un espacio privilegiado que nunca antes había sido ocupado por tantas mujeres.

La unión de voces, almas y emociones se replica en You Tube como una mixtura de música, patrimonio, mujer y emoción unidos en un mismo instante. Ya son más de 4.000 las visualizaciones de este vídeo que es la carta de presentación del nuevo proyecto de la coral que se podrá disfrutar en directo en sus tres próximos conciertos.

En Valdevimbre, el sábado 6 a las 19.00 horas en el Centro Cívico, con la propuesta Voces de mujer que unen la tierra; en el Instituto Juan del Enzina, el viernes 12 a las 20.00 horas en el salón de actos del IES Juan del Enzina, su casa de ensayos, con un taller de bienestar integral y aromaterapia, con Elena Marcos Suárez, de Ébano; y en la iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva, el 20 de junio, a las 19.30 horas, con el programa Voces de mujeres que unen: Amor y fantasía.

Son ya más de 70 mujeres en la asociación Femenino Coral Voces de León, con Sonia Fernández Delgado como directora y Mercedes Rueda como pianista-organista y presidenta, para facilitar «una experiencia cultural completa: aprendizaje compartido, encuentro intergeneracional, participación ciudadana y conexión con el entorno rural leonés», subrayan. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, Industrias Culturales, el ILC y la Diputación de León, el Ayuntamiento de León, el Ayuntamiento de Valdevimbre, el IES Juan del Enzina y la parroquia de San Juan y San Pedro de Renueva.

Voces de mujeres que unen es un espacio de encuentro, creación y convivencia, donde la música coral femenina se muestra como como poderosa herramienta de bienestar integral, de formación artística, de cohesión social, de dinamización cultural y arraigo territorial.