Guía de supervivencia para leoneses: cómo moverte (y ahorrar) durante la visita de León XIV en Madrid

El Papa León XIV en una fotografía de archivo.Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La mejor noticia para tu bolsillo es que el Metro, los autobuses de la EMT y BiciMAD serán 100% gratuitos esos días. Para ayudarte a esquivar los tapones, apunta bien cómo te afectan los cortes según tu medio de transporte y aprovecha los elementos interactivos que te dejamos a continuación:

Transporte público a 0 euros: el gran "regalo" del Ayuntamiento

El bando oficial de Madrid ha confirmado que del 3 al 9 de junio de 2026 no necesitarás gastar un solo euro en transporte público dentro de la ciudad. Los tornos del Metro estarán abiertos, BiciMAD no cobrará sus viajes y los buses urbanos serán gratis (salvo la línea exprés del aeropuerto). Eso sí, debes mentalizarte de que las líneas que cruzan el centro sufrirán desvíos masivos debido a la ocupación de carriles.

Aviso Oficial Consulta las incidencias y desvíos de línea en tiempo real El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado el listado completo y actualizado al minuto con todas las calles cortadas y las rutas alternativas de los autobuses urbanos durante la visita papal. Abrir buscador de líneas afectadas → 💰 Plan especial de movilidad (Del 3 al 9 de junio de 2026) 🚇 Red de Metro de Madrid (Tornos abiertos) GRATIS 🚌 Buses urbanos EMT (Salvo exprés aeropuerto) GRATIS 🚲 Bicicletas públicas (BiciMAD) 0 EUROS Guía práctica para moverse por la ciudad 🚌 Autobuses EMT: Gratis pero con desvíos masivos No gastarás un solo euro en la red de superficie, pero ten en cuenta que las líneas que cruzan el centro histórico sufrirán importantes modificaciones de ruta debido a la ocupación de carriles. L6 Metro de Madrid: Viajes a coste cero bajo tierra Con los tornos completamente abiertos, la mejor alternativa para evitar los atascos de la superficie es usar la red suburbana. Utiliza la Línea 6 (Circular) para circunvalar los puntos críticos del centro. C Cercanías Renfe: La vía rápida para cruzar la capital Dado que el tráfico de superficie se verá muy afectado por los cortes, los trenes de Cercanías son el recurso ideal para cruzar de norte a sur de forma limpia y rápida a través de los túneles subterráneos.

Si viajas en tren: el desembarco en la Estación de Chamartín

La alta velocidad te deja en el norte, una zona que se complicará especialmente el sábado 6 de junio por la tarde (de 17:00 a 22:00 h) debido a la Vigilia papal con jóvenes en la Plaza de Lima.

Estaciones cerradas: Las paradas de Metro de Cuzco y Santiago Bernabéu estarán clausuradas por completo y los accesos a la Plaza de Lima y Nuevos Ministerios quedarán inhabilitados.

El truco leonés: Al bajarte del tren en Chamartín, evita coger las líneas de Metro 1 y 10 para ir hacia el centro. Tu mejor alternativa es subirte directamente a la Línea 6 (Circular). Te servirá para rodear todo el tapón del eje central y desplazarte con fluidez hacia los barrios del este o del oeste.

⚠️ Estado del transporte en la zona norte (Sábado 6 · 17:00 a 22:00 h) 🚇 Metro: Santiago Bernabéu y Cuzco CERRADAS 🚄 Cercanías Renfe (Hacia Sol y Atocha) OPERATIVO 🚌 Autobuses EMT (Desvíos en la Castellana) GRATUITOS Guía de movilidad al bajar del tren L6 Evita el eje central vía Metro No utilices las líneas 1 o 10. Conecta directamente con la Línea 6 (Circular) para rodear la almendra central por el este o el oeste. C Cercanías: La vía rápida al sur profundo Las líneas de Cercanías (C-1, C-2, C-3, C-4) cruzan el subsuelo sin sufrir los atascos de la superficie. Úsalas para ir directo a Nuevos Ministerios, Sol o Atocha de forma limpia. 🚌 Autobuses urbanos: Gratis pero con desvíos Son totalmente gratuitos, pero las líneas de superficie que pasan junto a Chamartín y bajan por la Castellana sufrirán desvíos masivos hacia calles colindantes debido a la celebración de la Vigilia.

Si viajas en autobús: ¿Moncloa o Estación Sur?

Las rutas de autobús que salen de León operan en dos terminales madrileñas radicalmente distintas. Tu plan de escape dependerá de la estación de destino de tu billete:

Llegada al Intercambiador de Moncloa: Es la entrada natural desde León por la A-6. El momento más peligroso para ti será el domingo 7 de junio por la mañana (06:00 a 10:00 h), cuando el centro histórico sufra un bloqueo absoluto. Las paradas de la Línea 3 más próximas a Moncloa (Plaza de España, Noviciado, Ópera y Sol) estarán cerradas y los trenes pasarán de largo. No bajes al centro por la línea 3; utiliza la Línea 6 en el propio intercambiador.

Llegada a la Estación Sur (Méndez Álvaro): Si tu autobús termina aquí, estás de enhorabuena. Al situarse en el cuadrante sureste de la ciudad, la terminal se encuentra completamente a salvo de los "Cortes Duros" de la Castellana y Cibeles. Para moverte desde allí hacia el centro, el bando aconseja priorizar las líneas de Cercanías Renfe hacia Atocha en lugar de saturar la red de metro subterránea.

⚠️ Alerta de accesos por autobús (Domingo 7 · 06:00 a 10:00 h) 🚌 Destino Moncloa: Conexión centro (L3) BLOQUEADA 🚌 Destino Estación Sur: Accesos y Cercanías ZONA SEGURA 📋 Plan de movilidad para viajeros de ALSA A-6 Si entras por Moncloa: Cierre de la Línea 3 Las estaciones de Plaza de España, Noviciado, Ópera y Sol estarán cerradas. No uses la línea 3 para bajar al centro; utiliza la Línea 6 (Circular) en el propio intercambiador para evitar el tapón. Méndez Si llegas a la Estación Sur: Prioridad Cercanías La terminal está totalmente libre de restricciones. Para moverte hacia el centro desde allí, el bando aconseja **evitar el Metro** (para no saturarlo) y usar directamente las líneas de **Cercanías Renfe** hacia Atocha.

Si bajas en coche desde León: alternativas para esquivar la A-6

El eje central de Madrid (Plaza de Lima y Cibeles) estará totalmente cortado al tráfico por el montaje de los escenarios. De hecho, los cortes en Cibeles comienzan de forma casi total el 4 de junio y en la Plaza de Lima el 3 de junio. La policía local obliga a los conductores a quedarse en la M-30 y utilizar únicamente estos tres corredores de evacuación si es imprescindible entrar a la ciudad:

Trayecto Norte-Sur (Oeste): Desvíate por las calles Bravo Murillo o Santa Engracia.

Trayecto Norte-Sur (Este): Circula por Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, Francisco Silvela o Joaquín Costa.

Para cruzar de Este a Oeste: Utiliza los ejes periféricos de Costa Rica, Alberto Alcocer o Doctor Esquerdo.

⚠️ Restricciones severas en accesos (Del 3 al 9 de junio) 🚗 Paseo de la Castellana (Tramo norte-centro) CORTADO 🚗 Eje Princesa - Gran Vía - Cibeles CORTADO 🚗 Circunvalación M-30 y accesos radiales ABIERTA 🗺️ Tres itinerarios alternativos obligatorios 1 Eje Bravo Murillo Es la opción oficial recomendada para absorber el tráfico residual que entra desde la A-6 por el noroeste y busca cruzar hacia los distritos de Chamberí o Tetuán. 2 Eje Serrano / Príncipe de Vergara Ruta obligatoria para canalizar los desplazamientos de norte a sur de la capital, evitando por completo la parálisis total del paseo de la Castellana. 3 Eje Alberto Alcocer Habilitado de forma especial para dar salida transversal al tráfico del norte y desviar los coches directamente hacia la M-30 antes de pisar el área restringida.

Domingo 7 de junio: la jornada más crítica del fin de semana

Apunta esta franja horaria en rojo si estás en Madrid: de 10:00 a 14:00 h. Se celebra la misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles y coincide plenamente con la Feria del Libro en El Retiro. Si tu viaje a Madrid es por ocio, compras o turismo y no vas a estos eventos, evita por completo todo el eje de Alcalá, Recoletos, Cibeles y Retiro. Siete estaciones clave de la almendra central (como Banco de España, Retiro o Serrano) estarán completamente cerradas a esa hora.

🚨 DOMINGO 7 DE JUNIO · JORNADA CRÍTICA Bloqueo absoluto del centro histórico 06:00 h a 10:00 h 🚶‍♂️ ¿Cómo moverse durante la mañana del domingo? ! Prohibido el coche en el perímetro central El eje Alcalá - Gran Vía - Paseo del Prado quedará sellado por la Policía Local. Ningún vehículo privado podrá acceder ni cruzar estas avenidas. ! Estaciones de metro clausuradas No se podrá entrar ni salir en Banco de España, Sol, Ópera y Retiro debido a la masiva afluencia de fieles para la misa papal. ✓ La única alternativa viable: Caminar o Cercanías Si necesitas moverte obligatoriamente por la zona, hazlo a pie o utiliza las líneas profundas de Cercanías Renfe operando desde la estación de Recoletos o Atocha.

Alerta comercial: IFEMA y retrasos en los envíos postales a León

Las últimas afecciones importantes de la semana de las que advierte el bando municipal y que debes conocer si tienes lazos comerciales con la capital son:

Lunes 8 de junio (19:00 h): Bloqueo total del Paseo de la Castellana norte por el encuentro masivo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Martes 9 de junio (Mañana): Restricciones muy importantes en los accesos a IFEMA Madrid por el acto del Papa con voluntarios antes de volar a Barcelona. Cuidado si viajas desde León este día por ferias o negocios.

Envíos de paquetería: Si estás esperando paquetería urgente o mercancía desde sedes centrales de Madrid esa semana, los repartos sufrirán retrasos severos debido a la imposibilidad de transitar por el corazón de la ciudad. El Ayuntamiento recomienda el teletrabajo del 3 al 9 de junio si el puesto lo permite.

💼 Impacto en empresas y logística León-Madrid La delegación de seguridad ha confirmado restricciones de movilidad en el entorno de los recintos feriales y centros de carga aérea durante las jornadas clave de la visita. 📍 Entorno de IFEMA y accesos a Barajas RESTRICCIÓN MÁXIMA Bloqueo perimetral absoluto por el encuentro oficial de despedida el martes por la mañana. Se recomienda evitar cualquier gestión presencial o reparto en la zona de las ferias. 📦 Envíos postales y mensajería habitual DEMORAS PREVISTAS El cierre total de los ejes centrales afectará a los centros de distribución logística y reparto de última milla. Los envíos urgentes pueden sufrir retrasos puntuales de entrega. ⏳ Medida aconsejada por el bando: Fomentar el teletrabajo del 3 al 9 de junio y planificar los envíos logísticos con antelación.

Se recomienda consulta la última información actualizada en los canales oficiales de EMT Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.