Guía de supervivencia para leoneses: cómo moverte (y ahorrar) durante la visita de León XIV en Madrid
Si tienes previsto viajar desde León a Madrid entre el 3 y el 9 de junio de 2026, la capital va a ser un auténtico rompecabezas de tráfico por la histórica visita del Papa León XIV
La mejor noticia para tu bolsillo es que el Metro, los autobuses de la EMT y BiciMAD serán 100% gratuitos esos días. Para ayudarte a esquivar los tapones, apunta bien cómo te afectan los cortes según tu medio de transporte y aprovecha los elementos interactivos que te dejamos a continuación:
Transporte público a 0 euros: el gran "regalo" del Ayuntamiento
El bando oficial de Madrid ha confirmado que del 3 al 9 de junio de 2026 no necesitarás gastar un solo euro en transporte público dentro de la ciudad. Los tornos del Metro estarán abiertos, BiciMAD no cobrará sus viajes y los buses urbanos serán gratis (salvo la línea exprés del aeropuerto). Eso sí, debes mentalizarte de que las líneas que cruzan el centro sufrirán desvíos masivos debido a la ocupación de carriles.
Si viajas en tren: el desembarco en la Estación de Chamartín
La alta velocidad te deja en el norte, una zona que se complicará especialmente el sábado 6 de junio por la tarde (de 17:00 a 22:00 h) debido a la Vigilia papal con jóvenes en la Plaza de Lima.
- Estaciones cerradas: Las paradas de Metro de Cuzco y Santiago Bernabéu estarán clausuradas por completo y los accesos a la Plaza de Lima y Nuevos Ministerios quedarán inhabilitados.
- El truco leonés: Al bajarte del tren en Chamartín, evita coger las líneas de Metro 1 y 10 para ir hacia el centro. Tu mejor alternativa es subirte directamente a la Línea 6 (Circular). Te servirá para rodear todo el tapón del eje central y desplazarte con fluidez hacia los barrios del este o del oeste.
Si viajas en autobús: ¿Moncloa o Estación Sur?
Las rutas de autobús que salen de León operan en dos terminales madrileñas radicalmente distintas. Tu plan de escape dependerá de la estación de destino de tu billete:
- Llegada al Intercambiador de Moncloa: Es la entrada natural desde León por la A-6. El momento más peligroso para ti será el domingo 7 de junio por la mañana (06:00 a 10:00 h), cuando el centro histórico sufra un bloqueo absoluto. Las paradas de la Línea 3 más próximas a Moncloa (Plaza de España, Noviciado, Ópera y Sol) estarán cerradas y los trenes pasarán de largo. No bajes al centro por la línea 3; utiliza la Línea 6 en el propio intercambiador.
- Llegada a la Estación Sur (Méndez Álvaro): Si tu autobús termina aquí, estás de enhorabuena. Al situarse en el cuadrante sureste de la ciudad, la terminal se encuentra completamente a salvo de los "Cortes Duros" de la Castellana y Cibeles. Para moverte desde allí hacia el centro, el bando aconseja priorizar las líneas de Cercanías Renfe hacia Atocha en lugar de saturar la red de metro subterránea.
Si bajas en coche desde León: alternativas para esquivar la A-6
El eje central de Madrid (Plaza de Lima y Cibeles) estará totalmente cortado al tráfico por el montaje de los escenarios. De hecho, los cortes en Cibeles comienzan de forma casi total el 4 de junio y en la Plaza de Lima el 3 de junio. La policía local obliga a los conductores a quedarse en la M-30 y utilizar únicamente estos tres corredores de evacuación si es imprescindible entrar a la ciudad:
- Trayecto Norte-Sur (Oeste): Desvíate por las calles Bravo Murillo o Santa Engracia.
- Trayecto Norte-Sur (Este): Circula por Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, Francisco Silvela o Joaquín Costa.
- Para cruzar de Este a Oeste: Utiliza los ejes periféricos de Costa Rica, Alberto Alcocer o Doctor Esquerdo.
Domingo 7 de junio: la jornada más crítica del fin de semana
Apunta esta franja horaria en rojo si estás en Madrid: de 10:00 a 14:00 h. Se celebra la misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles y coincide plenamente con la Feria del Libro en El Retiro. Si tu viaje a Madrid es por ocio, compras o turismo y no vas a estos eventos, evita por completo todo el eje de Alcalá, Recoletos, Cibeles y Retiro. Siete estaciones clave de la almendra central (como Banco de España, Retiro o Serrano) estarán completamente cerradas a esa hora.
Alerta comercial: IFEMA y retrasos en los envíos postales a León
Las últimas afecciones importantes de la semana de las que advierte el bando municipal y que debes conocer si tienes lazos comerciales con la capital son:
- Lunes 8 de junio (19:00 h): Bloqueo total del Paseo de la Castellana norte por el encuentro masivo en el Estadio Santiago Bernabéu.
- Martes 9 de junio (Mañana): Restricciones muy importantes en los accesos a IFEMA Madrid por el acto del Papa con voluntarios antes de volar a Barcelona. Cuidado si viajas desde León este día por ferias o negocios.
- Envíos de paquetería: Si estás esperando paquetería urgente o mercancía desde sedes centrales de Madrid esa semana, los repartos sufrirán retrasos severos debido a la imposibilidad de transitar por el corazón de la ciudad. El Ayuntamiento recomienda el teletrabajo del 3 al 9 de junio si el puesto lo permite.
Se recomienda consulta la última información actualizada en los canales oficiales de EMT Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.