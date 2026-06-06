La histórica visita del papa León XIV a España, en fotos

El papa León XIV saluda a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, este sábado, para iniciar su primera visita apostólica a España hasta el 12 de junio que, además de la capital, también le llevará a Barcelona y a las islas Canarias.EFE/Mariscal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El avión de la compañía Ita Airways en el que viaja el papa León XIV ha aterrizado a las 10:12 horas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar su primera visita apostólica a España hasta el 12 de junio que, además de la capital, también le llevará a Barcelona y a las islas Canarias.

Tras tomar tierra en la pista del aeropuerto madrileño, el avión, que exhibía en las ventanillas de cabina las banderas de España y el Vaticano, se ha detenido junto al pabellón de Estado.

El nuncio apostólico Piero Pioppo ha subido a la aeronave para dar la bienvenida al pontífice y su delegación. En el avión papal viajan también 80 periodistas de 11 países.

El papa León XIV ha pisado suelo español a las 10.33 horas. Ha sido recibido a pie de escalerilla por los reyes, y, posteriormente, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

A la comitiva institucional de bienvenida también se han sumado la embajadora de España en el Vaticano, Isabel Celáa; el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo; el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y otras autoridades eclesiásticas.

Niños con discapacidad los primeros ciudadanos en saludar al papa

Tras los saludos, un grupo de familias con niños, algunos de ellos con discapacidad, han sido los primeros ciudadanos en saludar al pontífice en el pabellón de Estado entre aplausos y con gritos de "viva el papa", banderas españolas y del Vaticano, y con pancartas en las que podía leerse "Bienvenido a Madrid" o "Bendito en el que viene en el nombre del señor".

León XIV ha saludado a algunos niños, que le han entregado obsequios como un bastón para invidentes o una carta.

La visita de seis días a España que este sábado emprende Robert Prevost, y que tiene como lema "Alzad la mirada", se produce quince años después de la última visita de un papa, cuando Benedicto XVI estuvo en la capital con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2011.

Primera jornada en Madrid, del Palacio Real a la vigilia

Durante esta primera jornada, el pontífice tiene programados varios actos. La ceremonia de recibimiento tendrá lugar a las 11.30 horas en el Palacio Real, donde los reyes le saludarán de nuevo y, ya en la Plaza de las Armería, se sumarán a la bienvenida la princesa Leonor y la infanta Sofía, y se escucharán los himnos de España y del Estado de la ciudad del Vaticano.

Tras un encuentro con los reyes y sus hijas, la visita se trasladará al Salón del Trono para el tradicional saludo a las autoridades, entre las que figuran trece ministros, además de Pedro Sánchez.

Todos los viajes papales comienzan con un acto de estas características, que incluye el primer discurso, que está previsto pronuncie en el Salón de Columnas del palacio, previa intervención del rey.

Primer trayecto en 'papamóvil'

Tras la bienvenida, León XIV se desplazará a la Nunciatura Apostólica, su residencia estos días. Será su primer trayecto en 'papamóvil' por las calles de la capital, aunque en la plaza de Colón pasará a un vehículo cerrado.

Esta misma tarde, el papa quiere dejar constancia de la importancia de la dimensión social de la Iglesia, pues visita el centro para personas sin hogar 'Cedia 24 horas', gestionado por Cáritas en el madrileño barrio de Carabanchel.

Lo más probable es que escuche a los más desfavorecidos y los salude, y que pronuncie un breve discurso.

Y después, su primer encuentro con los jóvenes. Una vigilia en la plaza de Lima que se prevé multitudinaria, con actuaciones musicales y un recorrido previo en 'papamóvil' de más de un kilómetro por uno de los ejes emblemáticos de la capital, el paseo de la Castellana, entre la plaza de San Juan de la Cruz y la de Lima.

León XIV, desde un escenario colocado a una altura de 4,5 metros, responderá a las inquietudes que le planteen los jóvenes, que no son ajenos a la crisis de la vivienda y a las dificultades para formar una familia, inmersos en un mundo golpeado por las guerras y las tensiones internacionales.