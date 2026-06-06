Los vallisoletanos Siloé, Depol y Beret amenizan la vigilia a la espera de León XIV

Siloé actúa antes de que comience la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima.Gabriel Luengas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El grupo vallisoletano Siloé, Lola Tuduri, Beret, Mr. Rain, Ignacio Serrano, Depol, Antonio José, Inazio, Hey Kid, Besmaya y Malmö, y un coro y orquesta compuesto por dos centenares de integrantes, y los testimonios de varios jóvenes que se convirtieron al catolicismo de adultos o perdieron la fe, han amenizado el arranque de la vigilia en la Plaza de Lima a la espera del Papa León XIV.

Además, los peregrinos presentes han rezado el rosario con la contemplación de los misterios luminosos, situando a la Virgen de la Almudena como guía espiritual del encuentro.

Entre cada misterio del rosario, han compartido su testimonio varios jóvenes como el matrimonio formado por Claudia y Roberto, que están esperando a su primera hija.

Claudia ha contado que de pequeña sus padres no la bautizaron pero que siempre sintió "que había algo". Además, ha explicado que la muerte de un amigo, la forma de vivir la fe de su marido y un retiro la animaron a empezar la catequesis "desde cero".

Por su parte, Javier ha contado cómo se puede "evangelizar a través de las redes sociales"; y Antonio, sacerdote, ha recordado cómo perdió su "identidad" cuando se "enfadó con Dios" al morir unos amigos a los 18 años en un accidente de tráfico. "Él nunca me abandonó, me fue enamorando a través de la Eucaristía", ha subrayado.

Medio millón de personas ha acudido en la tarde de este sábado al Paseo de la Castellana y a la plaza de Lima de Madrid para asistir a la vigilia con los jóvenes que protagoniza el papa León XIV, el primer acto multitudinario de su visita a España.

La Delegación de Gobierno ha cifrado en 500.000 el número de asistentes a esta vigilia hasta las 20:40 horas de este sábado, la misma cifra de asistencia que ha dado el Vaticano.

Para acudir a la vigilia, León XIV ha hecho un segundo recorrido en papamóvil, al que se ha subido en la Plaza de San Juan de la Cruz, tras salir en vehículo cerrado de la Nunciatura donde se aloja.

Miles de jóvenes le esperaban desde hace horas y se han unido a las 130.000 personas, que según ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid, han salido a las calles de la capital para saludar al papa en el primer recorrido en papamóvil, entre el Palacio Real y la Nunciatura apostólica en la mañana de este sábado.