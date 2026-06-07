El gesto de León XIV al pararse a bendecir a Miguel, un bebé leonés de tres semanas

El Papa con Miguel, el bebé leonés de tres semanas al que dio su bendición.DL

Miguel, un niño leonés que nació el pasado 17 de mayo, es uno de los bebés que el Papa León XIV ha bendecido en su recorrido por las calles de Madrid.

El emocionante momento se produjo la tarde del sábado cuando el Pontífice se dirigía a la vigilia de la juventud, en el entorno de la plaza de Lima.

Lucía y Juan son su madre y su padre, una pareja de León que se desplazó a la capital con el grupo de feligreses de los grupos neocatecumenales de la parroquia del Mercado.

"Nos casamos el 28 de junio de 2025. Recibimos la bendición Apostólica del Papa León, que acababa de empezar su pontificado", explica el papá de Miguel.

León XIV da la bendición a Miguel dibujando una cruz sobre su rostro.DL

El matrimonio acudió a Roma al Jubileo de los Jóvenes con los jóvenes de la parroquia del Mercado de León. "Cuando nos enteramos de que el Papa visitaría España pensamos en acudir, pero no sabíamos si podríamos venir por el nacimiento de nuestro hijo".

Finalmente, Miguel nació el 17 de mayo, y a falta de un día para cumplir las tres semanas, recibió la bendición del Santo Padre.

Juan cuenta cómo sucedió uno de los momentos más emocionantes de sus vidas: "Al comienzo de la Vigilia León XIV cruzó la Castellana en el papamóvil. Nosotros nos quedamos retirados con el niño a la sombra en la parte trasera. Otros peregrinos nos invitaron a pasar al frente y nos abrieron paso para que el Papa diese la bendición al niño", comenta.

El papá sostuvo al niño en brazos por encima de las vallas de seguridad "y los miembros de la seguridad de Papa detuvieron el vehículo y le acercaron a León XIV al niño para que le diese su bendición".

Lucía con Miguel en brazos después de la bendición del Papa.DL

El joven padre leonés asegura que "esto no es por lo viajamos a Madrid en estos días, pero nos alegra enormemente que el Papa de la bendición a nuestro primer hijo".

Que el Papa cogiera a su hijo en los brazos fue algo totalmente inesperado y fruto de la generosidad de la gente que al ver a la pareja con el bebé se apartó e hizo camino para que se acercaran al papamóvil.

Miguel es previsiblemente el bebé de menos edad bendecido por el Papa en este su primer viaje a España, el primero que hace a un país europeo y mayoritariamente católico.

Para el grupo de la parroquia del Mercado que se desplazó en cuatro autobuses (dos el sábado y dos este domingo) ha sido un momento inolvidable.