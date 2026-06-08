Montones de toallitas ensucian las orillas del Bernesga en León

TAmigos del Mocho cumplió un domingo con la misión de limpiar las márgenes del Bernesga a su paso por León. Mientras las flores alfombraban la ciudad y los pueblos en las procesiones del Corpus, a la orilla del río las personas voluntarias de esta hacendera especial apilaron una montonera de toallitas que la población arroja indebidamente por el inodoro.

Las toallitas circulan por las venas subterráneas del alcantarillado y llegan hasta el río por los colectores que desembocan en el cauce. Es allí donde se enredan con la vegetación y convierten un espacio natural en un estercolero provocado por la falta de civismo.

Amigos del Mocho hace una llamada de atención para erradicar esta prática por el bien del río y de los leoneses. Evitar este espectáculo deplorable es tarea de todas y todos.