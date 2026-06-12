¿Qué ocurrió tal día como hoy, 12 de junio?

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Un 12 de junio, hace 125 años, el físico francés Henri Becquerel hacía una demostración sobre la radiactividad en la Academia de Ciencias de París.

Además, celebran su 40 cumpleaños la cantante Rozalén y el actor Mario Casas.

Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

Día Internacional del Doblaje.

1898.- El general Emilio Aguinaldo proclama la independencia de Filipinas.

1901.- El físico francés Henri Becquerel hace una demostración sobre la radiactividad en la Academia de Ciencias de París.

1940.- Franco firma un decreto por el que declara la no beligerancia de España en la II Guerra Mundial tras la entrada de Italia en guerra con Francia e Inglaterra.

1964.- El activista sudafricano Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua tras el juicio de Rivonia, junto a otros compatriotas acusados de sabotaje contra el Estado.

1981.- Se estrena la primera película de la saga Indiana Jones, 'En busca del arca perdida', dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford.

1982.- Un millón de personas se manifiestan en Central Park de Nueva York contra las armas nucleares y por el fin de la carrera armamentística de la guerra fría.

1985.- España firma en el Palacio Real de Madrid el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea.

1987.- Jean Bedel Bokassa, emperador de la República Centroafricana, es condenado a muerte (se le conmutó por cadena perpetua) por asesinato múltiple, detención ilegal, secuestro y malversación de fondos.

1990.- Comienza la llamada 'Operación Nécora' contra los clanes de la droga en Galicia, investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón y el fiscal antidroga, Javier Zaragoza.

.- El Parlamento de la URSS aprueba la Ley de Prensa, que garantiza la libertad de información por primera vez en la historia del país.

1991.- Primeras elecciones presidenciales en Rusia, que gana Boris Yeltsin.

2002.- La UE incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en su lista de organizaciones terroristas.

2011.- Desalojo de la acampada del movimiento 15-M en la Puerta del Sol de Madrid tras permanecer 26 días en protesta por el sistema político y económico.

2013.- Debuta el grupo surcoreano BTS con el sencillo 'No more dream'.

2015.- La Justicia francesa absuelve al exdirector de FMI, Dominique Strauss Kahn en un proceso por proxenetismo.

2016.- Un hombre de ascendencia afgana mata a 49 personas en el club gay 'Pulse' en Orlando (Florida).

2018.- Histórico encuentro en Singapur entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

.- El Tribunal Supremo español condena a Iñaki Urdangarín (entonces yerno del rey Juan Carlos I) a 5 años de prisión por el caso Nóos.

2023.- Comienza la exhumación de víctimas del franquismo en la basílica del Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos), con la búsqueda de los primeros 18 cuerpos reclamados por sus familiares.

.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza a agentes estatales cubanos de la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero en 2012.

2024.- Magnum Photos, premio Princesa de Asturias de la Concordia.

.- Telefónica celebra su centenario tocando la campana de cierre en Wall Street.

NACIMIENTOS

1915.- David Rockefeller, banquero estadounidense.

1921.- Luis García Berlanga, cineasta español.

1924.- George Herbert Walker Bush, 41 presidente de EE.UU.

1929.- Ana Frank, escritora y víctima judía de los nazis.

1941.- Armando Anthony Corea, Chick Corea, pianista de jazz estadounidense.

1942.- Bert Sakmann, investigador alemán, Premio Nobel de Medicina en 1991.

1947.- Juan Madrid, periodista, escritor y guionista español.

1959.- Juan Antonio San Epifanio, Epi, jugador español de baloncesto.

1967.- Icíar Bollaín, actriz y cineasta española.

1981.- Adriana Lima, modelo brasileña.

1986.- María de los Ángeles Rozalén, cantante española.

.- Mario Casas, actor español.

1992.- Philippe Coutinho, futbolista brasileño.

DEFUNCIONES

1928.- Salvador Díaz Mirón, poeta mexicano.

1993.- Manuel Summers, dibujante, humorista y cineasta español

1998.- Walter Rocco Torrebruno, cantante y cómico italiano.

2002.- José Luis Dibildos, cineasta español.

2003.- Gregory Peck, actor estadounidense.

2007.- Guy de Rothschild, banquero francés.

2019.- Juan José Alonso Millán, dramaturgo y guionista español.

2020.- Ricky Valance, cantante británico.

2022.- Miryam Romero, periodista española.

.- Philip Baker Hall, actor estadounidense.

2023.- Silvio Berlusconi, político italiano.

.- Treat Williams, actor estadounidense.

.- John Romita Sr., dibujante de cómics estadounidense.

2024.- Fermí Reixach, fundador del grupo teatral Els Comediants.