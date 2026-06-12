El papa vuela de Gran Canaria a Tenerife para completar su visita pastoral a España

El papa ha despegado a las 08.51 horas en un avión de Iberia desde la Base Aérea de Gando (Gran Canaria) con destino al aeropuerto de Tenerife Norte, para realizar en esta última isla la jornada final de su visita pastoral a España.León XIV ha sido despedido en la base militar por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morale.

Publicado por EFE Telde (gran Canaria) Creado: Actualizado:

El papa ha despegado a las 08.51 horas, hora local, en un avión de Iberia desde la Base Aérea de Gando (Gran Canaria) con destino al aeropuerto de Tenerife Norte, para realizar en esta última isla la jornada final de su visita pastoral a España.

León XIV ha sido despedido en la base militar por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y el auxiliar, Cristóbal Déniz.

Un Airbus A320 denominado 'Parque Nacional de Picos de Europa' es el avión que desplaza al papa hasta el aeropuerto de Tenerife Norte, un viaje que tendrá apenas media hora de duración.

El pontífice ha hecho noche en el palacio episcopal de Las Palmas de Gran Canaria, tras una jornada intensa que comenzó en el muelle de Arguineguín, con un acto dedicado a honrar la memoria de los inmigrantes que han perdido la vida en el mar y también a advertir a Europa sobre las consecuencias de algunas de sus políticas.

Después, Robert Prevost mantuvo un encuentro con la comunidad eclesial en la catedral de Santa Ana, en la capital de la isla, y, ya por la tarde, ofició una misa multitudinaria en el estadio de Gran Canaria, que congregó a unas 41.000 personas.

En Tenerife, el papa tiene previsto visitar el centro de primera acogida de migrantes de La Laguna y el centro histórico de esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad, para cerrar su visita a España con una misa en el puerto de Santa Cruz.