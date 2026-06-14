¿Qué ocurrió tal día como hoy, 14 de junio?

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Hace 60 años, un día como hoy de 1966, el Vaticano abolía el 'Index librorum prohibitorum', listado de libros censurados, y hace cuarenta años fallecía el escritor argentino Jorge Luis Borges.

Además, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cumple este 14 de junio 80 años.

Día Mundial del Donante de Sangre.

1699.- Presentación en la Real Sociedad de Londres de la primera máquina de vapor, por el mecánico inglés Thomas Savery.

1791.- La República francesa proclama la libertad de trabajo y de sindicalismo.

1777.- El II Congreso Continental estadounidense aprueba la nueva bandera de la nación, con sus famosas barras y estrellas.

1808.- Concluye la batalla de la Poza de Santa Isabel, en la Guerra de la Independencia, después de que las fuerzas francesas se rindieran en Cádiz a la escuadra de Ruiz de Apodaca.

1864.- La reina española Isabel II inaugura la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

1934.- Primer encuentro entre Hitler y Mussolini, en Venecia.

1940.- El Ejército alemán entra en París durante la II Guerra Mundial.

1942.- Ana Frank comienza a escribir su diario en Amsterdam.

1962.- Se establece la Organización Europea para la Investigación Espacial (ESRO).

1964.- El presidente Francisco Duvalier es investido presidente vitalicio de la República de Haití.

1965.- Los Beatles graban 'Yesterday'.

1966.- El Vaticano abole el 'Index librorum prohibitorum', listado de libros censurados.

1982.- Final de la Guerra de las Malvinas: el Ejército argentino se rinde ante las fuerzas británicas.

1985.- La patrulla acrobática Aguila realiza en Jerez de la Frontera (Cádiz) su primera exhibición.

1985.- Terroristas libaneses secuestran un avión de la TWA cuando volaba de Atenas a Roma con 153 pasajeros a bordo. El secuestro duró 16 días.

1989.- Rafael Alberti ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

1992.- El ciclista navarro Miguel Induráin gana la 75 edición del Giro de Italia, primer español en conseguirlo.

.- La Cumbre de la Tierra adopta en Río de Janeiro la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y la Declaración de Principios sobre Bosques.

1995.- Un comando chechén toma un hospital en Budionovsk (Rusia) y se atrinchera con 1.500 rehenes causando 129 muertos y más de 400 heridos.

2000.- Los líderes de Corea del Norte y del Sur, Kim Jong-il y Kim Dae-jung, firman un histórico acuerdo para colaborar hacia una eventual reunificación de la península.

2001.- El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores acuerda la intervención de la agencia de valores Gescatera. Se lleva a cabo al día siguiente.

2002.- Rusia abandona el tratado de desarme nuclear START-II, tras la salida de EEUU del Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM).

2016.- La Audiencia de Madrid absuelve al médico Eufemiano Fuentes y al preparador físico José Ignacio Labarta, condenados por la operación Puerto, el mayor caso de dopaje juzgado en España.

2017.- Un incendio en la torre de viviendas Grenfell de Londres causa 72 muertos.

2023.- El exprimer ministro Silvio Berlusconi es despedido en un funeral de Estado en la catedral de Milán.

2024.- Francisco, el primer pontífice que asiste a una reunión de los países del G-7.

NACIMIENTOS

1864.- Alois Alzheimer, médico alemán que describió por primera vez la enfermedad.

1906.- Margaret Bourke-White, reportera gráfica estadounidense.

1920.- Claudio Boada, banquero español.

1928.- Ernesto 'Che' Guevara, revolucionario cubano de origen argentino.

1932.- Javier Echevarría, obispo español y prelado del Opus Dei 1937.

.- Espartaco Santoni, actor y productor venezolano.

1935.- Vivian Gornick, escritora estadounidense.

1939.- Manuel Vázquez Montalbán, escritor español.

1946.- Donald Trump, político y empresario estadounidense.

1958.- Olaf Scholf, político alemán.

1965.- Jordi Hereu, político español.

1969.- Steffi Graf, tenista alemana.

1973.- Coti, cantante y compositor argentino.

1982.- Lang Lang, pianista chino

DEFUNCIONES

1920.- Max Weber, sociólogo alemán.

1936.- Gilbert Keith Chesterton, escritor británico.

1944.- Joaquín Álvarez Quintero, comediógrafo español.

1968.- Salvatore Quasimodo, poeta italiano, Premio Nobel de Literatura en 1959.

1986.- Jorge Luis Borges, escritor argentino.

1994.- Henry Mancini, compositor estadounidense.

1999.- Dolores Jiménez Alcántara, 'La Niña de la Puebla', cantaora española.

2007.- Kurt Waldheim, político austríaco.

2008.- Rafael del Pino, empresario español.

2018.- Stanislav Govorujin cineasta ruso.

2021.- Manuel Clavero Arévalo, político español.

2024.- Curro Fernández, cantaor español.

2025.- Violeta Chamorro, presidenta de Nicaragua.

.- Fernando Lázaro, periodista español.