Cita de 5.000 Testigos de Jehová en León

Los Testigos de Jehová celebrará su asamblea anual en León con un acto multitudinario que reunirá en el Palacio de Exposiciones de León a 5.000 personas procedentes de León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia y Asturias. Durante los días 10 al 12 de julio, León se convertirá en el epicentro del Noroeste de un evento masivo en el que se bautizarán a los nuevos miembros en la piscina portatil en una ceremonia pública que se celebrará el sábado 11 de julio. Este acto será el más llamativo de los organizados en esta asamblea en la que están programados discursos, entrevistas y proyección de vídeos, como algunos de los episodios de un documental de 18 capítulos sobre la vida de Jesús que refleja, entre otros, el famoso sermón en el monte donde se analizan las bienaventuranzas.

La asamblea de los Testigos de Jehová lleva por lema Felices para siempre y forma parte de las 46 diferentes sedes que hay en España que se celebran en 13 idiomas como el español, gallego, catalán, euskera, valenciano, portugués de Brasil, Tagalo, chino mandarín, inglés, francés, italiano, rumano y lengua de signos española. Los Testigos de Jehová cuentan con 1.500 seguidores.

La asistencia a la asamblea es gratuita y el horario de viernes a domingo se iniciará a las 09.20 horas.

En los Testigos de Jehová es un consejo rector o cuerpo gobernante el encargado de analizar la biblia y su divulgación por todo el mundo. José Antonio Tudea, portavoz local de los Testigos de Jehová, destaca la organización de otros eventos durante el año. Destaca los comités de socorro, como el que se puso en marcha para auxiliar a las víctimas de la Dana en Valencia, las visitas a los reclusos en las prisiones, con un programa específico en la cárcel de León para hablar e interpretar los mensajes de la biblia «con el objetivo de la reinserción social desde la vía espiritual».