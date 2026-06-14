Jorge, el niño leonés de los 25 únicos de España

El niño bañezano Jorge Vaquero Alija tiene 12 años, pero su cuerpo crece proporcionalmente descompasado a su edad biológica. Es una de las 25 personas que hay en España con el síndrome de Tatton Brown Rahman, una patología ultrarrara de la que solo se tienen constancia 600 casos en el mundo. Además del sobrecrecimiento, el síndrome provoca discapacidad intelectual, unos rasgos faciales característicos visuales, como cejas horizontales gruesas e incisivos frontales prominentes, algunas manifestaciones auditivas, hipotonía, trastornos de neuroconducta, trastornos neurológicos y manifestaciones respiratorias. Pero no todas las personas afectadas tienen los mismos síntomas ni en la misma intensidad. Además, fuera del síndrome, Jorge nació con hipoacusia bilateral que le obliga a llevar audífonos desde los 4 meses.

La hipoacusia fue la razón por la que sus padres, Almudena y Javier, tomaron la decisión de abandonar la Bañeza y trasladarse a vivir a Madrid para escolarizar a su hijo en un centro educativo especializado en personas sordas, el Ponce de León, un referente europeo en la educación inclusiva de niños y niñas y la atención a las personas sordas. La familia quería ofrecer a su hijo los mejores recursos para desarrollar el máximo de sus capacidades. «Yo notaba que además de la pérdida auditiva el niño llevaba un retraso. No caminó hasta los dos años y medio ni había intención comunicativa. Cuando Jorge cumplió los tres años, la edad de escolarizarlo, mi marido, que es Guardia Civil, pidió el traslado a Madrid, y nos fuimos para matricularlo en un colegio especializado. A los tres meses nos dijeron que el niño podía tener algo más y le diagnosticaron un trastorno del espectro autista. Con las terapias especializadas el niño mejoró mucho». Pero todavía quedaba por conocer la verdadera causa de sus síntomas.

La familia recurrió a pruebas genéticas privadas. «La aseguradora de mi marido es Isfas y las pruebas genéticas las tiene que autorizar Asisa. Nos pidieron varias veces la documentación, pasó medio año y no nos dieron respuesta, así que fuimos por lo privado». Tres mil euros para las pruebas genéticas de los tres miembros de la familia y recibir el diagnóstico cuando Javier ya tenía ocho años: síndrome de Tatton Brown Rahman. «Es una mutación de novo de un gen regulador de otros genes. Digamos que es el gen que funciona como director de orquesta. Si no funciona bien, el resto de los instrumentos tampoco». Ese gen se llama DNMT3A y empieza a alterar todo el funcionamiento desde la gestación. «Afecta de manera desigual a las personas, por eso hay muchos casos que no están diagnosticados. Como las pruebas son tan caras, en EE UU solo las hacen cuando los síntomas son graves, pero a veces se descubre cuando son mayores y la vena aorta se dilata y revienta, que es uno de los riesgos de este síndrome».

La familia destirá el dinero recaudado en la gala a una línea de investigación del síndrome abierto al Vall’ d’Hebrón

La familia de Jorge pertenece a la Asociación Síndrome Tatton Brown Rahman, que se moviliza por toda España con actividades para recaudar fondos y destinarlos a la línea de investigación de este síndrome abierto en el Hospital Vall'Hebron de Barcelona. «Necesitamos 60.000 euros y llevamos recaudados 20.000». Para esta investigación se organizó este sábado una gala en el teatro municipal de Jiménez de Jamuz, que se desbordó para apoyar a la familia. El donativo para entrar a la gala fue de 5 euros, pero se puede colaborar si se accede a la página web de la asociación. El acto estuvo presentado por el cómico Diego Toral y actuaron altruistamente Zamo Clown, grupo Lerele y Brisas de Jamuz.

Participantes en las actividades de AderleDL