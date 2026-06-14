Gonzalo Bernardos: el papel crucial de las herencias en la economía de las familias españolas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El economista Gonzalo Bernardos ha puesto el foco recientemente en la estructura del ahorro y la riqueza en España, señalando una realidad marcada por la transferencia intergeneracional de activos. Según el experto, los ciudadanos mayores de 50 años disfrutan actualmente de una situación financiera favorable, especialmente cuando han tenido la oportunidad de recibir una herencia. Bernardos asegura que, en el segmento de la clase media-baja, hasta el 90% de la riqueza acumulada proviene directamente de estas transmisiones patrimoniales.

Esta dinámica se enmarca en lo que el analista define como la mayor transferencia de riqueza de la historia, que actualmente fluye desde padres y abuelos hacia hijos y nietos. La importancia de este traspaso es fundamental en el contexto actual, ya que sirve de base para que las nuevas generaciones puedan acceder al mercado inmobiliario. En un escenario donde el ahorro es una tarea compleja debido a la precariedad salarial y las dificultades laborales, la ayuda familiar se ha convertido en el principal motor para comprar una vivienda.

Por otro lado, Bernardos ha querido rebajar las expectativas sobre el poder adquisitivo real en España al cuestionar la idea de alcanzar un nivel de vida desahogado únicamente mediante el salario. El economista recuerda que el objetivo de obtener 3.000 euros netos mensuales es un "sueño dorado" inalcanzable para la mayoría, ya que solo el 5,8% de los contribuyentes españoles declara unos ingresos anuales de 60.000 euros. De este modo, la brecha entre los jóvenes, que se enfrentan a peores condiciones laborales, y las generaciones mayores, que han consolidado su patrimonio a través de las herencias, define gran parte de la desigualdad económica actual en el país. 20Minutos