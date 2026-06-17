La astronauta estadounidense Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

La astronauta estadounidense Christina Koch, una de las tripulantes de la misión Artemis II de la NASA que en abril hizo historia al orbitar la Luna, poniendo fin a más de medio siglo sin presencia humana en el satélite natural, ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026.

Koch (Grand Rapids, Michigan, 1979) es ingeniera eléctrica y física y se ha convertido en la primera mujer en llegar a la órbita del satélite y también es la que ha permanecido más tiempo de forma continuada en el espacio, a lo largo de 328 días entre 2019 y 2020.

La astronauta también protagonizó en 2019, junto a Jessica Meir, el primer paseo espacial realizado íntegramente por mujeres.

Koch formó parte junto a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen de la misión Artemis II que culminó el pasado 10 de abril con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

La tripulación superó el récord de distancia alcanzada en el espacio por la misión Apolo 13 en 1970 y estableció, con la nave Orión, una nueva marca al alejarse 406.771 kilómetros de la Tierra.