Detenida una cuidadora por robar más de medio millón en joyas a una anciana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional en Sevilla acusada de apoderarse de dinero y de una importante colección de joyas, valorada en más de medio millón de euros, pertenecientes a una anciana a la que prestaba asistencia y cuidados diarios.

La investigación se inició después de que familiares de la víctima detectaran la desaparición de diversos efectos de valor, entre ellos numerosas joyas con un importante valor económico y sentimental que habían pasado de generación en generación dentro de la familia.

Las primeras pesquisas centraron la investigación en una persona del entorno más cercano de la perjudicada, que mantenía una relación de plena confianza con ella al encargarse de su atención cotidiana.

Los investigadores recopilaron numerosos indicios que apuntaban a que la sospechosa habría aprovechado el acceso privilegiado al domicilio y la especial situación de vulnerabilidad de la víctima para sustraer de forma continuada dinero y joyas de gran valor.

Obtenida la autorización judicial, se registró el domicilio de la investigada, donde fueron localizadas gran parte de las piezas desaparecidas, además de dinero relacionado con los hechos investigados.

Entre los efectos recuperados se encontraba una importante colección de joyas valorada en más de medio millón de euros, lo que permitió devolver a la familia una parte muy significativa de su patrimonio.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial como presunta responsable de los hechos investigados, ha informado este viernes la Policía en un comunicado.