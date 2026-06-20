El verano llega a León con más calor

Publicado por Ana Gaitero Redactora de Sociedad Agencias León Creado: Actualizado:

La ola de calor con la que se anuncia el verano también toca a León, especialmente a partir del lunes. El verano llegará a la provincia con más calor, con noches casi tórridas, con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados en la madrugada, y máximas que, para la jornada de este sábado se sitúan en los 31 grados centígrados tanto en León como en Ponferrada.

Y es que aunque el verano astronómico comienza este domingo 21 de junio, el verano meteorológico se ha aposentado a intervalos en el mes de junio y ya se venía anticipando con las temperaturas del mayo más caluroso de la historia, según los registros de Aemet.

La acumulación de días calurosos, que no son lo habitual en León, aumenta la sensación térmica de altas temperaturas. Las previsiones de Aemet para la provincia leonesa anticipan chubascos y tormentas para el comienzo del verano tanto en la capital como en otros puntos de la provincia.

León está en aviso amarillo por tormentas, mientras que la ola de calor mantiene en aviso buena parte de Castilla y León por altas temperaturas, lluvias fuertes o tormentas, que se intensificarán este sábado, llegando a un aviso naranja —riesgo alto— en la Cordillera Cantábrica y el norte de Burgos por acumulación de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con pedrisco y fuertes vientos, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La estación más larga

El verano de 2026 comenzará en el hemisferio norte el domingo 21 de junio a las 10.24, lo hará con la primera ola de calor de la temporada y brindará, además, dos eclipses visibles desde España en agosto.La estación más larga del año durará aproximadamente 93 días y 16 horas y finalizará el 23 de septiembre con el inicio oficial del otoño, calcula el Observatorio Astronómico Nacional (OAN).

El calor y las tormentas serán los protagonistas con la entrada del verano, con temperaturas superiores al promedio normal para esta época del año, que el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén Del Campo, ha descrito como la probable primera ola de calor de la estación. Durante el fin de semana se podrán superar los 35 grados de forma generalizada y los 38 o 40 grados en amplias zonas del territorio, con noches —en algunos puntos— que podrían no bajar de los 23 o 25 grados, pronostica la Aemet. Tendrán lugar dos eclipses: el de sol total el 12 de agosto y otro de luna el 28 de agosto.