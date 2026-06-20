Cruz Roja atendió a 150 solicitantes de asilo en León en 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cruz Roja Española en León ha hecho un balance de su programa de protección internacional en 2025 con motivo del Día del Refugiado, que se conmemora el 21 de junio. En 2025, la entidad atendió y acompañó a 150 personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad en la provincia de León, ofreciendo acogida, apoyo jurídico, atención psicológica y acceso al empleo. Todo ello, con el apoyo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los Fondos Europeos (Fami) y la colaboración de las diferentes administraciones públicas, desempeña un papel crucial. En materia de empleo se ha logrado una inserción laboral del 47% de las personas atendidas.