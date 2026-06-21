Femenino Coral triunfa con Amor y Fantasía en León

FemeninoCoral Voces de León llenó la iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva de León con su programa ‘Voces de Mujeres que unen León, Amor y Fantasía 2026’. Un viaje a través de la voz femenina donde la música se transforma en relato, emoción y belleza compartida se desplegó en el concierto que ofrecieron este sábado.

La voz de las mujeres ‘uniendo’ resonó en la ciudad de León. «Nuestro público no asiste únicamente como oyente, sino como parte activa de la experiencia», señala su directora, Sonia Fernández Delgado. La música se convierte así en un lenguaje común que une voces, miradas y emociones, reforzando el valor del arte como herramienta de cohesión social. El proyecto cuenta con el apoyo de varias instituciones.