Diario de León

Femenino Coral triunfa con Amor y Fantasía en León

La coral de mujeres leonesas estrenó su obra con lleno total en la iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva de la capital

Sonia Fernández Delgado dirige FemeninoCoral Voces de León.

Sonia Fernández Delgado dirige FemeninoCoral Voces de León.VIRGINIA MORÁN

Ana Gaitero
Publicado por
Ana GaiteroRedactora de Sociedad
León

Creado:

Actualizado:

FemeninoCoral Voces de León llenó la iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva de León con su programa ‘Voces de Mujeres que unen León, Amor y Fantasía 2026’. Un viaje a través de la voz femenina donde la música se transforma en relato, emoción y belleza compartida se desplegó en el concierto que ofrecieron este sábado. 

La voz de las mujeres ‘uniendo’ resonó en la ciudad de León. «Nuestro público no asiste únicamente como oyente, sino como parte activa de la experiencia», señala su directora, Sonia Fernández Delgado. La música se convierte así en un lenguaje común que une voces, miradas y emociones, reforzando el valor del arte como herramienta de cohesión social. El proyecto cuenta con el apoyo de varias instituciones.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.

La iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva se llenó para el concierto.VIRGINIA MORÁN

Mujeres que unen León con la música

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