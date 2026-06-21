León se torra en el primer día de la ola de calor: 36ºC en la capital y 38,1ºC en Ponferrada

Una mujer refresca a un niño durante la procesión del Corpus Chico en la capital.virginia morán

Publicado por Ana Gaitero Redactora de Sociedad Agencias León Creado: Actualizado:

La primera ola de calor del verano llegó de la mano del estreno de la estación. Las temperaturas de 36ºC en León capital y 38,1ºC en Ponferrada rebasan con mucho los umbrales del termómetro. Con todo, la provincia no es la que recibe las temperaturas extremas más altas.

Dentro de Castilla y León son las provincias de Valladolid y Zamora las que han batido el récord con cerca de 40 grados centígrados en la capital y 39,1 en Valladolid, según los observatorios de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El observatorio de La Virgen del Camino marcó los 34,1 grados a las 17.00 horas, pero en León capital se alcanzaron los 36 grados. La ola de calor se muestra además con noches tórridas. Las temperaturas en la capital durante las madrugadas del domingo al miércoles no bajarán de los 19-20 grados, lo que intensifica la presión de la temperatura en un territorio donde son habituales las diferencias entre el día y la noche.

La ola de calor continuará este lunes, 22 de junio, con una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur que mantendrá las temperaturas extremas en gran parte de la Península y Baleares, con avisos de nivel naranja en Valladolid, Zamora y en el norte de Burgos, donde se prevén temperaturas de hasta 39 grados.

Los abanicos ayudan a combatir las altas temperaturas.VIRGINIA MORÁN

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas de hasta 39 grados en el norte de Burgos y en el Condado de Treviño, así como en la meseta de Valladolid y Zamora, motivo por el que se ha activado el aviso naranja entre las 13.00 y las 20.59 horas.

Por su parte, el resto de provincias de la Comunidad tendrán aviso amarillo por temperaturas que podrán alcanzar los 38 grados en zonas como el sur de Ávila. En este caso, el riesgo estará activo también entre las 13.00 y las 20.59 horas.

En zonas del centro peninsular podrían, además, darse tormentas aisladas con rachas muy fuertes y en el norte tormentas con chubascos fuertes y acompañadas de granizo en el Cantábrico occidental y en los Pirineos.

En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte de las islas. La predicción contempla asimismo brumas o bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y en el Cantábrico occidental y una calima débil que afectará a la península Ibérica y Baleares.

Las temperaturas máximas irán en ascenso en el cuadrante nordeste y en el Cantábrico y las mínimas en ligero ascenso. Es probable que se superen los 34-36 grados en el interior de Galicia, la meseta norte y Baleares; los 38-40 grados en el cuadrante suroeste y en el Cantábrico oriental y los 40-42 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

El martes, día álgido

Se esperan además noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados) o incluso tórridas (por encima de los 25 grados) en algunas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. En cuanto al viento, dominará el flojo de componente sur en la península y será flojo del este o noreste en el litoral mediterráneo y Baleares y más intenso en el litoral sureste con intervalos moderados. En el litoral cantábrico predominarán las brisas y en Canarias, alisio moderado.

La sombra y la hidratación son claves en la protección, sobre todo de las personas más vulnerables.VIRGINIA MORÁN

La Aemet ha alertado en los últimos días acerca de la llegada de este fenómeno meteorológico que durará al menos hasta el próximo miércoles. Su día álgido está previsto, en principio, para el martes.

Protección

Según la Aemet, el fenómeno incrementará el riesgo de incendios y afectará a los valles fluviales del cuadrante suroccidental y del Ebro, depresiones del nordeste, el Cantábrico Oriental y el interior de Baleares. Una dorsal situada sobre Europa ha contribuido a formar una situación de bloqueo que favorecerá el descuelgue de una dana al oeste de la península ibérica desde el domingo.

La Secretaría General de Protección Civil ha pedido a los ciudadanos que limiten la exposición al sol, que se mantengan en lugares ventilados, beban frecuentemente agua o líquidos o eviten ejercicios físicos en horas centrales. El Colegio de Veterinarios de León alerta de la importancia de hidratar a las mascotas ante el calor extremo.