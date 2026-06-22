50 AÑOS DE ESPAÑA EN LIBERTAD
La harina de la memoria en Benavides de Órbigo
La factoría Harinas Nistal escenario de una experiencia artística el 3 de julio, con capas superpuestas de memoria
La fábrica de harinas Fernández Nistal, en Benavides de Órbigo, es el escenario de un proyecto performativo y audiovisual de memoria, que integra artes sonoras, escénicas y visuales realizado por Orquestina de Pigmeos como parte de la celebración de los 50 años de España en libertad.
El viernes 3 de julio, a partir de las 21.30 horas y hasta la medianoche, frente al antiguo conjunto fabril se podrá asistir a la escucha y percepción de un lugar definido «por capas de memoria superpuestas, a partir de la mirada y el latido de un grupo de ocho jóvenes estudiantes de la Escuela de Arte de León que llevan meses trabajando en el proyecto».
El colectivo Orquestina de Pigmeos, con intervenciones en diferentes puntos de la geografía española y europea, es la primera vez que realiza una acción en la provincia de León. Será irrepetible y sorpresiva. Dos leoneses, el artista sonoro Nilo Gallego y el cineasta independiente Chus Domínguez, son los pilares de este colectivo artístico interdisciplinar al que en cada nuevo proyecto, y en cada nuevo lugar, se suman distintos integrantes, dentro de un proceso de mediación.
Durante los últimos meses han trabajado con ocho estudiantes del Bachillerato de Artes —Ander Majo Jerez, Alberto Iglesias, Raquel Lorenzana, Lucía Rodríguez Ordás, Libertad del Busto Fierro, Zoe Fuentes Alonso, Elena Losada y Aitana Castro Sánchez— para crear una experiencia inmersiva, en forma de performance site specific (adaptada al lugar), que busca dialogar con el territorio y la memoria a través de un lenguaje innovador y experimental.
Desde un enfoque contemporáneo se entrelaza la memoria democrática con la experiencia emocional del territorio a través de la performance, el arte sonoro y elementos del lenguaje audiovisual, señalan Nilo Gallego y Chus Domínguez. La primera fase se desarrolló en 2025 en Espacio Tangente, en la ciudad de Burgos, con un taller de coaprendizaje, escucha colectiva y montaje sonoro a partir de archivos relacionados con la memoria democrática, realizado por la artista Edurne Rubio y el activista y realizador audiovisual Álvaro Alonso de Armiño, con la producción de María Ordás.
La pieza contará con la participación de habitantes de Benavides y de la comarca, y de diversos artistas locales, como la dj Noelia Sánchez AKA Neonoe, el artista sonoro Notone y la artista visual Silvia Alonso.