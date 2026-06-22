Una fábrica de la memoria

Estudiantes de la Escuela de Arte de León durante uno de los talleres en la antigua fábrica de harinas.martín ruano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La fábrica de harinas Fernández Nistal, en Benavides de Órbigo, es el escenario de un proyecto performativo y audiovisual de memoria, que integra artes sonoras, esce´nicas y visuales realizado por Orquestina de Pigmeos como parte de la celebración de los 50 años de España en libertad.

El viernes 3 de julio, a partir de las 21.30 horas y hasta la medianoche, frente al antiguo conjunto fabril se podrá asistir a la escucha y percepcio´n de un lugar definido «por capas de memoria superpuestas, a partir de la mirada y el latido de un grupo de ocho jo´venes estudiantes de la Escuela de Arte de Leo´n que llevan meses trabajando en el proyecto».

El colectivo Orquestina de Pigmeos, con intervenciones en diferentes puntos de la geografía española y europea, es la primera vez que realiza una acción en la provincia de León. Será irrepetible y sorpresiva. Dos leoneses, el artista sonoro Nilo Gallego y el cineasta independiente Chus Domi´nguez, son los pilares de este colectivo arti´stico interdisciplinar al que en cada nuevo proyecto, y en cada nuevo lugar, se suman distintos integrantes, dentro de un proceso de mediacio´n.

Durante los u´ltimos meses han trabajado con ocho estudiantes del Bachillerato de Artes —Ander Majo Jerez, Alberto Iglesias, Raquel Lorenzana, Luci´a Rodríguez Ordás, Libertad del Busto Fierro, Zoe Fuentes Alonso, Elena Losada y Aitana Castro Sánchez— para crear una experiencia inmersiva, en forma de performance site specific (adaptada al lugar), que busca dialogar con el territorio y la memoria a trave´s de un lenguaje innovador y experimental.

Desde un enfoque contemporáneo se entrelaza la memoria democrática con la experiencia emocional del territorio a través de la performance, el arte sonoro y elementos del lenguaje audiovisual, sen~alan Nilo Gallego y Chus Domi´nguez. La primera fase se desarrolló en 2025 en Espacio Tangente, en la ciudad de Burgos, con un taller de coaprendizaje, escucha colectiva y montaje sonoro a partir de archivos relacionados con la memoria democrática, realizado por la artista Edurne Rubio y el activista y realizador audiovisual Álvaro Alonso de Armiño, con la producción de María Ordás.

La pieza contara´ con la participacio´n de habitantes de Benavides y de la comarca, y de diversos artistas locales, como la dj Noelia Sánchez AKA Neonoe, el artista sonoro Notone y la artista visual Silvia Alonso.