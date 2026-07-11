Eclipse en León: cómo capturar la foto perfecta con tu móvil, paso a paso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo 12 de agosto, los cielos de León serán testigos de un evento astronómico que, sin duda, captará la atención de muchos: un eclipse. Para aquellos entusiastas de la fotografía que deseen inmortalizar este momento único con su teléfono móvil, la preparación es fundamental. Lejos de ser una tarea imposible, conseguir una instantánea de calidad requiere de una serie de ajustes específicos en la cámara del smartphone y, en ocasiones, de algún accesorio adicional. Esta guía exhaustiva desglosa paso a paso la configuración necesaria para que su dispositivo esté a la altura del desafío.

La fotografía de eclipses con un teléfono móvil presenta sus propios retos, principalmente debido a las limitaciones inherentes de los sensores pequeños y las ópticas fijas. Sin embargo, con la tecnología actual y un conocimiento adecuado de las funciones manuales de la cámara, es perfectamente factible obtener resultados sorprendentes. El objetivo es maximizar la capacidad de su dispositivo para captar la luz y el detalle de un evento que, por su naturaleza, ofrece condiciones lumínicas muy particulares. ¡Manos a la obra para preparar su móvil para el gran día!

Antes de adentrarnos en los ajustes técnicos, es crucial entender que la seguridad es lo primero. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe mirar directamente al sol sin la protección adecuada, ni siquiera a través de la pantalla del móvil sin un filtro solar certificado. La integridad de su vista es primordial. Dicho esto, la planificación previa y la práctica son sus mejores aliados para el 12 de agosto. No espere al último momento para familiarizarse con los controles de su cámara y los accesorios que pueda necesitar.

Preparativos esenciales antes del eclipse

La anticipación es clave para el éxito en la fotografía de eclipses. Antes de que el fenómeno comience, hay una serie de aspectos que debe considerar para asegurar una experiencia fotográfica fluida y exitosa. Un buen punto de partida es la ubicación; busque un lugar con una vista despejada del horizonte y, si es posible, alejado de la contaminación lumínica de la ciudad. Esto mejorará significativamente la calidad de sus imágenes.

Otro aspecto vital es la batería de su teléfono. La fotografía, especialmente con ajustes manuales y el uso prolongado de la pantalla, consume mucha energía. Asegúrese de que su móvil esté completamente cargado y, si es posible, lleve una batería externa o power bank. No querrá que su dispositivo se apague en el momento cumás importante. Además, libere espacio de almacenamiento; las fotos en formato RAW, que recomendaremos, ocupan bastante memoria.

Finalmente, familiarícese con la aplicación de cámara de su móvil. Si su teléfono dispone de un “Modo Pro” o “Manual”, explore todas sus opciones. Si no es así, considere descargar una aplicación de cámara de terceros que ofrezca control manual sobre parámetros como el ISO, la velocidad de obturación y el balance de blancos. Algunas opciones populares incluyen GCam, Open Camera o ProCam, dependiendo de su sistema operativo.

Configuración de la cámara del móvil paso a paso

Aquí es donde la magia sucede. Ajustar correctamente los parámetros de su cámara móvil es el secreto para una fotografía de eclipse impactante. Siga estos pasos con atención:

Modo Pro o Manual: Active esta opción en su aplicación de cámara. Le permitirá tener control total sobre los ajustes. Si su móvil no lo tiene, use una aplicación de terceros.

ISO: Comience con el ISO más bajo posible (ISO 50 o ISO 100). Esto reducirá el ruido en la imagen, crucial para capturar detalles finos. A medida que el eclipse progrese y la luz disminuya, podrá aumentarlo gradualmente, pero siempre buscando el equilibrio.

Velocidad de Obturación: Este es uno de los ajustes más críticos. Para la fase parcial del eclipse, necesitará una velocidad de obturación muy rápida, como 1/1000 o 1/2000 de segundo, para evitar la sobreexposición. Durante la totalidad (si aplica y es visible), la velocidad deberá ser mucho más lenta, quizás 1/30 o 1/15 de segundo, para capturar la corona solar. Practique con antelación para encontrar el punto óptimo.

Balance de Blancos: Ajuste el balance de blancos manualmente a una temperatura de color fría, como “Luz de día” o “Nublado”, o incluso un valor Kelvin específico (alrededor de 5000K-6000K). Esto ayudará a mantener los colores naturales del cielo y el eclipse.

Enfoque: Utilice el enfoque manual y ajústelo al infinito. Esto asegurará que el eclipse esté nítido. Evite el enfoque automático, ya que podría tener dificultades para bloquearse en el sol. Bloquee el enfoque una vez establecido.

Zoom: Evite el zoom digital a toda costa, ya que degrada la calidad de la imagen. Si su móvil tiene zoom óptico, úselo con moderación. Lo ideal es usar un teleobjetivo acoplable si desea un primer plano. La composición es más importante que un zoom excesivo.

Formato RAW: Si su móvil lo permite, dispare en formato RAW. Este formato guarda mucha más información de la imagen que el JPEG, lo que le dará mayor flexibilidad en la postproducción para ajustar la exposición, el contraste y los colores sin perder calidad.

Accesorios imprescindibles para una captura óptima

Aunque el móvil es el protagonista, algunos accesorios pueden elevar drásticamente la calidad de sus fotografías del eclipse. No son obligatorios, pero marcan una gran diferencia:

Trípode: Es fundamental. Una velocidad de obturación lenta, necesaria para la totalidad, requiere estabilidad absoluta. Un trípode evitará cualquier vibración y garantizará la nitidez de la imagen.

Filtro Solar Certificado: ¡Imprescindible! No solo protege sus ojos, sino también el sensor de la cámara de su móvil de daños permanentes por la intensa luz solar. Debe ser un filtro solar de polímero negro o Mylar, diseñado específicamente para la observación solar. Nunca use gafas de sol comunes o filtros caseros.

Disparador Remoto o Temporizador: Para evitar cualquier movimiento al presionar el botón de disparo, utilice un disparador remoto Bluetooth o la función de temporizador de su cámara (2 o 5 segundos). Esto eliminará cualquier vibración residual.

Lentes Acoplables: Un teleobjetivo o un objetivo macro (para detalles de la corona) pueden ser de gran ayuda. Asegúrese de que sean de buena calidad y estén bien sujetos al móvil. Investigue las opciones disponibles para su modelo de teléfono.

El fenómeno del eclipse: una perspectiva astronómica

Un eclipse es un evento astronómico que ocurre cuando un cuerpo celeste oculta a otro, ya sea total o parcialmente. En el caso de un eclipse solar, la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre nuestro planeta. Un eclipse lunar, por otro lado, sucede cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. La visibilidad y el tipo de eclipse (total, parcial, anular) dependen de la alineación precisa de los tres cuerpos celestes y de la ubicación geográfica del observador. Estos fenómenos son momentos de gran interés científico y popular, ofreciendo una oportunidad única para la observación y el estudio de nuestro sistema solar.

Consejos adicionales para la fotografía astronómica con móvil

Además, la paciencia es una virtud en la astrofotografía. El eclipse es un evento que se desarrolla lentamente, ofreciendo diferentes fases y momentos para capturar. No se apresure; tome múltiples fotografías en cada etapa, experimentando con ligeras variaciones en los ajustes. La postproducción, aunque no es el foco principal de esta guía, puede marcar una diferencia notable. Aprender a ajustar el contraste, la exposición y la nitidez en una aplicación de edición móvil puede realzar sus capturas.