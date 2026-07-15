Dos leoneses ayudan a salvar la vista a 600 personas en Nigeria

La solidaridad leonesa vuelve a cruzar fronteras con compromiso médico y social. Del 10 al 19 de julio, un equipo multidisciplinar coordinado por la Fundación Elena Barraquer opera de la vista a más de 600 personas en la ciudad de Enugu, en el sureste de Nigeria. El objetivo es combatir la ceguera evitable y transformar la vida de centenares de personas sin recursos económicos mediante cirugías de catarata gratuitas.

Entre los miembros de esta expedición internacional destacan dos nombres leoneses: el cirujano oftalmólogo Jorge Sánchez Cañizal, que participa en la campaña por novena vez, y el ingeniero técnico industrial Marcos Ferreras Ferreras, que se ha lanzado este año a formar parte de la expedición.

"La catarata es la principal causa de ceguera en los países en vías de desarrollo", explica el doctor Sánchez Cañizal. Una patología que en entornos avanzados se resuelve con una intervención rutinaria, en regiones con acceso limitado a la sanidad «condena a miles de personas al aislamiento y la invalidez laboral», apostilla.

En el quirófano durante una operación.HOSPITAL ZACAMIL

El médico leonés cumple un deseo que se gestó durante su época de residente: «Escuché en un congreso a Elena Barraquer contar su proyecto y después de ir ese primer año no me planteo no ir mientras pueda. Es incalculable el impacto que consigue un grupo de personas que no se conocen de nada en cientos de vida con el trabajo de apenas una semana. Y también la satisfacción personal que te traes de vuelta, siempre recibes más de lo que das», explica el oftalmólogo leonés.

La misión sanitaria es crucial en un país en el que, como es el caso de Nigeria, la cirugía de catarata no está cubierta por el sistema de salud pública, lo que obliga a los pacientes a costear los procedimientos de forma directa de su propio bolsillo. Un coste que no es accesible para todo el mundo puesto que para una familia nigeriana media el coste total de la cirugía (gastos médicos y los derivados del transporte y alojamiento en zonas rurales o aisladas) representa el equivalente a varios meses de ingresos.

Son operaciones gratuitas en un país en el que unas cataratas cuestan el sueldo de meses

«Esta severa barrera económica explica por qué la catarata sigue siendo, a día de hoy, la principal causa de ceguera en Nigeria, afectando a cientos de miles de personas», explica el doctor Sánchez Cañizal.

Después de nueve expediciones humanitarias con la Fundación Elena Barraquer en el continente africano y en latinoamérica, asegura que «cada campaña es un reto logístico y médico, pero la recompensa de ver a un paciente sonreír al quitarle el parche al día siguiente y descubrir que vuelve a ver a su familia es indescriptible», apunta el doctor.

Marcos Ferreras Ferreras, profesional de la ingeniería que se estrena en el voluntariado internacional de campo. Ferreras aunque su día a día está muy alejado de los quirófanos se embarcará en este viaje de manera altruista a 5.466 km de León con un papel fundamental en el engranaje de la misión, para mejorar la calidad de vida de personas que nunca más volverá a ver.

Una mujer mozambiqueña después de ser intervenida.DL

El equipo lo completan como cirujanos: el dosctor Juan Lama, desde Argentina, y doctor David Berrones, desde México. Las enfermeras Carolina Solera, Alba Andújar y Laia Millán asumen la crucial y compleja tarea de sincronizarse con los cirujanos e instrumentar en cada cirugía para conseguir rehabilitar al mayor número de personas posibles.

La seguridad y el bienestar de los pacientes durante las intervenciones están bajo la estricta supervisión de las anestesistas la doctora. Sonia Núñez y la doctora Paula Romero, mientras que el oftalmólogo Fabricio De Caro lidera las evaluaciones diagnósticas y el seguimiento clínico junto con el optometrista Alvaro Cuartero.

Finalmente, el sostén operativo, la atención humana y el control organizativo de las jornadas recae sobre el equipo de voluntarios de campo compuesto por Claudia Lleo, Eira Torra, Francisco Ortega y Marcos Ferreras Ferreras encargados de coordinar los flujos de pacientes y garantizar la viabilidad logística de la campaña sobre el terreno.

El despliegue de una misión de este calibre requiere un engranaje organizativo milimétrico antes de la llegada de los sanitarios. Como decimoquinta integrante del equipo, María Bertrand, coordinadora de Expediciones, es la representante de la Fundación Elena Barraquer en Enugu. María, junto al equipo de la Fundación, coordina y estructura desde hace meses el operativo logístico por la masiva afluencia de pacientes y el complejo contexto socioeconómico de la región.

El doctor Sánchez Cañizal con un niño al que operó en Mozambique.dl

El estudio realizado por el equipo médico local en los últimos meses ha evaluado a más de 250.000 personas susceptibles de ser operadas de cataratas. Por este motivo, «se trata de la gestión de un escenario altamente exigente» tanto por la alta demanda de intervenciones como por las «notables dificultades de infraestructura e inseguridad».

La expedición cuenta en esta edición con el apoyo crucial de GB Foods (filial de Gallina Blanca en Nigeria), que coordina los traslados y el enlace institucional con el hospital local. La sincronización con las autoridades locales y los equipos de seguridad «garantizan un entorno seguro para que el personal sanitario pueda centrar todos sus esfuerzos en devolver la visión a cientos de nigerianos con plenas garantías». explica el leonés. Abuelos que volverán a ver a sus nietos, padres y madres de familia que volverán a trabajar y niños que retornarán a las aulas llenarán la maleta de recuerdos de los cooperantes a su regreso.