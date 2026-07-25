Ingreso Mínimo Vital y subsidio para mayores de 52 años: compatibilidad hasta la jubilación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación fundamental en España para combatir el riesgo de pobreza y exclusión social, se consolida como una ayuda compatible con otras rentas. Una de las combinaciones más relevantes es la que se produce con el subsidio por desempleo, especialmente para los mayores de 52 años, quienes podrán percibir ambas ayudas de forma simultánea hasta alcanzar la edad de jubilación. Esta medida busca ofrecer un soporte económico robusto a quienes carecen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

La naturaleza del IMV permite su compatibilidad con rentas del trabajo, incorporando incentivos a la inserción laboral que buscan mejorar las condiciones de vida de las familias. Esta flexibilidad lo convierte en un pilar de apoyo económico, no solo para quienes no tienen ingresos, sino también para aquellos que, aun trabajando, no alcanzan un umbral de bienestar. De hecho, un análisis reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) subraya la frecuente combinación del IMV con otras prestaciones sociales, destacando el subsidio por desempleo como el más habitual.

La compatibilidad del IMV con otras ayudas

La AIReF ha revelado datos significativos sobre la interacción del IMV con el resto del sistema de protección social. Según sus estudios, un notable 51% de los hogares perceptores del IMV recibió al menos otra ayuda a lo largo del año 2024, mientras que un 16% llegó a combinar el IMV con dos o más prestaciones diferentes. Esta realidad pone de manifiesto la capacidad del Ingreso Mínimo Vital para integrarse en un ecosistema de apoyo más amplio. El subsidio por desempleo emerge como la prestación que más se complementa con el IMV. Concretamente, el 16,6% de los beneficiarios titulares del IMV percibe también este subsidio durante los doce primeros meses de cobro. Además, el 17% de los episodios de subsidio desemboca posteriormente en una solicitud del Ingreso Mínimo Vital, y entre los hogares que lo solicitan tras haber percibido el subsidio, un 47% lo hace una vez que este ha finalizado.

El Ingreso Mínimo Vital: Un escudo social en España

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se configura como una prestación no contributiva de la Seguridad Social en España, diseñada para garantizar unos ingresos mínimos a aquellas personas y unidades de convivencia que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Su objetivo principal es la lucha contra la pobreza y la exclusión social, actuando como un derecho subjetivo que busca asegurar una vida digna. Implementado para ofrecer un colchón de seguridad a los más vulnerables, el IMV se ha convertido en una herramienta esencial dentro del sistema de protección social español, adaptándose a diversas situaciones familiares y personales para maximizar su impacto.

Situación específica de los mayores de 52 años

La relación entre el IMV y el subsidio por desempleo adquiere una relevancia particular para los trabajadores mayores de 52 años. En este tramo de edad, el subsidio por desempleo se vuelve indefinido, operando en la práctica como una prestación de último recurso que puede convivir con el Ingreso Mínimo Vital hasta la edad legal de jubilación. Esta situación es crucial, ya que la simultaneidad entre el IMV y el subsidio de desempleo se duplica significativamente a partir de los 52 años, ofreciendo una protección económica continuada a un colectivo que a menudo enfrenta mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.

Cuantía del subsidio para mayores de 52 años

Es fundamental conocer la cuantía mensual de este subsidio por desempleo para el colectivo de mayores de 52 años. Su importe es equivalente al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Para el año 2026, se ha establecido que el importe a cobrar será de 480 euros en doce pagas, lo que se traduce en un total de 5.760 euros anuales. Este apoyo financiero representa una ayuda considerable para quienes se encuentran en esta situación, permitiéndoles mantener un nivel de vida básico mientras esperan la jubilación o una nueva oportunidad laboral.

¿Cómo solicitar el Ingreso Mínimo Vital?

Para acceder al Ingreso Mínimo Vital, los interesados deben cumplir una serie de requisitos de acceso relacionados con la residencia, los ingresos y el patrimonio de la unidad de convivencia. La solicitud del IMV se puede realizar a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, donde se encuentra disponible un simulador para verificar si se cumplen las condiciones. Es necesario presentar la documentación necesaria que acredite la situación económica y personal, como el DNI, el libro de familia y certificados de empadronamiento. Los trámites online facilitan el proceso, aunque también se puede solicitar cita previa en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para recibir asistencia.

¿Qué es el IPREM y cómo afecta a las ayudas?

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es un índice de referencia en España para el cálculo de umbrales de ingresos en diversas ayudas, subsidios y prestaciones sociales. Fue creado en 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referencia para estas cuantías, evitando así que el aumento del SMI afectara directamente a la elegibilidad y el importe de las ayudas. Su valor se actualiza anualmente a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y es crucial para determinar, por ejemplo, la cuantía del subsidio por desempleo o el acceso a la justicia gratuita, entre otras muchas prestaciones.