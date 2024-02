Así se llevan los accesorios: vuelve lo extremo

Publicado por María Muñoz Rivera

León Verificado por Creado: Actualizado:

Tamaños desmesurados o diminutos, formas surrealistas y mezclas de colores imposibles: los accesorios en su versión más excéntrica se han convertido esta temporada en protagonistas rotundos de los estilismos y captan el foco de atención en redes sociales y pasarelas.

Gafas metalizadas de estética noventera, bolsos mini, pendientes y anillos en tamaño XL o las ya icónicas y versionadas botas rojas de MSCHF componen una lista de accesorios virales cuyo hilo conductor entre legiones de seguidores es el mismo: una oda a la extravagancia.

Firmadas por el estudio neoyorquino MSCHF, las "Big Red Boots" agotaban existencias en menos de un día pese a costar casi cuatrocientos euros con su diseño rescatado directamente del mundo del cómic: más de 1,5 kilos por bota en estridente y engomado color rojo y con una estética similar a la de las botas de astronauta.

Entre sus fans una avalancha de supermodelos, influyentes y hasta la actriz y prescriptora de estilo Sarah Jessica Parker, quien también viralizó, por medio de imágenes filtradas del rodaje de la serie "And Just Like that", un bolso de mano que replica una paloma de juguete firmado por JW Anderson y que desató furor en redes.

Los imprescindibles

Los bolsos son imprescindibles: según un informe de tendencias, este 2023 los bolsos se han convertido en un accesorio presente al 92% en los circuitos internacionales de la moda. Entre sus diseños y aunque no tan excéntricos, sí cobran protagonismo modelos que se perfilan como próximos iconos, como "Le Bambino" de Jacquemus.

En colores como el rosa chicle y siguiendo la tendencia "Barbiecore", este bolso se ha convertido en protagonista entre las tendencias junto al modelo "1DR" de la firma Diesel, un modelo de hombro con la icónica "D" de la firma en la solapa y que, aunque presente en diferentes colores, arrasa en su versión completa y estridente en color plateado.

Presentación de bolsos y otros complementos de lujo de la marca Roger Vivier en ParísEFE / EDGAR SAPIÑA

Con bolsos y zapatos pensados para convertirse en protagonistas rotundos de los estilismos por encima de las prendas, también cobran protagonismo los grandes brazaletes y los pendientes en formato XL: Emporio Armani, Mithridate, Laquan Smith y Tom Ford apuestan por estos tamaños extra grandes sobre sus pasarelas.

Estas propuestas no solo son vistas de forma creciente en pasarelas, sino que calan a pie de calle, y así lo explica Pilar Lobato, CEO de joyas antiguas vintage de El Sardinero, firma emblemática y especializada en estas piezas. "Una de las tendencias actuales son los accesorios excéntricos frente al minimalismo anterior", desgrana.

Muchos detalles

Las ventas van por "pendientes con formas, materiales y colores inusuales", además de "anillos con piedras grandes y llamativas y pulseras con detalles extravagantes" que, asegura la experta, "inundan tanto nuestro panorama en cualquier evento, desfile o, incluso, vida diaria de todas nuestras celebridades".

También incide en los collares con "charms", piezas a modo amuleto que añadir a una cadena y cuya propuesta en España protagonizan Lulas o Lulas o la firma de bolsos Its Lava, cuyas tiras intercambiables se convierten en collares para sus usuarias.

Una creación de la colección de alta costura para la primavera-verano 2024 del diseñador francés Alexis MabilleEFE / CRISTOPHE PETIT

Los anillos de formas orgánicas y tamaños XL ganan la partida a la tendencia de joyería francesa que aboga por joyas pequeñas y clásicas, y prueba de ello son desde las piezas coloridas de la Manso hasta las de SiMuero, u otras de cristales coloridos engastados como las de la joyera y activista MEG.

Las gafas de sol también acaparan las pasarelas en versiones llamativas. Entre las más popularizadas, el modelo plateado "Swift" de Balenciaga, que de aire noventero y alargado se ha convertido en uno de los modelos más clonados por las tiendas de moda rápida, que se suman en diferentes complementos a esta tendencia en alza.