Beatriz Luengo: "La escritura ha sido para mí una liberación para contar historias"

Con una carrera de éxito en el mundo de la música, incluidos dos Latin Grammy, a Beatriz Luengo sin embargo le supone "una liberación" escribir libros porque no tiene que atarse a "contar historias de 3 minutos".

"Ha sido un proceso muy sano pasar de las canciones a los relatos cortos -en su debut literario, 'El despertar de las musas'- y de ahí a una novela larga como es 'Hasta que se acaben las canciones' (Planeta)", explica a EFE la artista, que se dio a conocer hace más de 20 años con la serie 'Un paso adelante' (2002-2005).

Desde entonces Beatriz Luengo (Madrid, 1982) se ha ganado el respeto del mundo de la música con sus discos y sus composiciones para oros artistas, como Ricky Martin, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz, Jenniffer López o Christina Aguilera. Y ha participado en series, programas de televisión o teatro, antes de llegar a los libros.

Tras el éxito de 'El despertar de las musas', del que recientemente se ha publicado su 14ª edición, Luengo cuenta cómo ha sido el proceso creativo de su último trabajo, que es su primera novela, 'Hasta que se acaben las canciones'.

Una historia en la que se entremezclan dos realidades sociales, la de una inmigrante colombiana y una familia de aristócratas, enfrentadas en una batalla por una herencia legada a una gata callejera.

Para Luengo, 'El despertar de las musas' era una "historia muy dura" que la dejó "muy triste" y en su nuevo libro necesitaba crear personajes "para que la lectura fuera más ligera y hacer un ejercicio de entretenimiento real".

Compara la escritura con su trabajo en la música, a la que define como "una síntesis en sí misma" que le ha ayudado a "ir siempre al grano" y a desarrollar un estilo rápido y directo.

La trama cuenta cómo Luciana, una inmigrante colombiana que trabaja como asistente de una aristócrata, se convierte en administradora de la herencia de la mujer, que lega todos sus bienes a su mascota, una gata callejera. Esto genera un conflicto con la familia que esperaba ese legado y desemboca en un romance entre la protagonista y el sobrino de la fallecida, Bastian.

"Es una historia de amor interracial" según la autora, que ha tratado de plasmar en su libro la "mezcla de muchas culturas" que cree que compone la sociedad española.

Además, explica que el personaje de Bastian refleja la sociedad actual con "una juventud cada vez menos clasista", en una época en la que la gente "está abierta a relacionarse mucho más", y añade que con ello trata de enviar "un mensaje positivo".

Un libro con el que le gustaría alcanzar el mismo éxito de su primer trabajo literario, aunque asegura que su objetivo no son las ventas y que siempre pone "el mismo rigor y las mismas ganas, más allá de las cifras".

Y lo que sí le interesa es "leer los comentarios y las opiniones de la gente" ya que los considera "un premio".

La actriz no considera que su carrera se haya diversificado con su faceta de directora y escritora, ya que, comenta, "todo gira en torno a la música", ya sea su documental 'Patria y vida: The power of music' (2023), o sus obras literarias.

Porque al final, asegura: "Todo es vivencia, lo que siento, es el mensaje que quiero dejar a mis hijos".