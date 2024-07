Carmen Lomana y su novio punki: "Me encanta el rollo canalla"

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Nadie lo diría, pero a Carmen Lomana le va el rollo canalla. La 'socialité' leonesa tuvo un novio punki hace años y ha confesado, en una entrevista radiofónica en Las Mañanas Kiss, que los hombres canallas le encantan: "Me gustan más que uno todo repeinado".

Todo comenzó cuando el presentador, Xavi Rodríguez, le preguntó a la leonesa si alguna vez había tenido una pareja no no fuera de su estilo. "He tenido novios punkis, con cresta y todo, cuando vivía en Londres", confesó ante el estupor de los presentadores del programa. Y dijo más: "no ha habido nadie más elegante que los primeros punkis y que más hayan influido en la moda".

Lomana también recordó a su marido: "Cuando le conocí, no tenía nada que ver conmigo; era como Justin Bieber y yo iba toda elegante vestida de Saint Laurent, pero no me importaba nada. Yo le quería y él a mí", explicó.