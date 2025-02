Kanye West se jacta de su nazismo y su machismo entre la provocación y el escándalo

Publicado por J. Dueñas Creado: Actualizado:

Kanye West vive instalado en la controversia. Sus actos y declaraciones son tan delirantes y constantes que cabe dudar si responden a su personalidad o la provocación como estrategia de marketing. Tras el revuelo causado por el desnudo de su mujer, Bianca Censori, en la alfombra roja de los premios Grammy, el rapero se desató en la red X con inendiarios mensajes en los que se declara nazi y se jactz del control sobre su mujer.

"Tengo dominio sobre mi esposa, esto no es una mierda feminista woke. Ella está con un multimillonario, ¿por qué iba a escuchar a ninguno de ustedes, estúpidos pobres?", se preguntó. "La gente dice que el atuendo fue decisión de ella. Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación", zanjó.

Antisemita

En su espiral de publicaciones reitró su animadversión hacia los judíos declarándose "nazi" y su amor a Hitler. "No pediré perdón por mis comentarios sobre los judíos. Puedo decir lo que jodidamente quiera. ¿Dónde está mi puta disculpa por paralizar mis cuentas?", espetó. No es la primera vez que Kanye West, que ahora se hace llamar Ye, se muestra antisemita. En 2022 le valió perder un multimillonario contrato con Adidas. El desnudo de su mujer le ha costado 20 millones de dólares, lo que no parece suponer problema alguno para él.

El productor musical fue diagnosticado de trastorno bipolar, lo que parecía justificar sus comportamientos. Ahora, ha anunciado que padece un trastorno de espectro autista y ha abandonado su mediación.