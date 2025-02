¡Montoya!: El fenómeno viral que ha dado la vuelta al mundo

Publicado por Joaquina Dueñas Madrid Creado: Actualizado:

"¡Montoya, por favor!". Lo que comenzó como un instante de desesperación en 'La isla de las tentaciones' se ha convertido en un fenómeno global. El 'reality' de parejas de Mediaset ha generado incontables momentos virales durante sus emisiones, pero ninguno había alcanzado la magnitud del protagonizado por José Carlos Montoya. La reacción desgarradora del participante al descubrir la infidelidad de su pareja en directo ha desatado una ola de empatía. En plena crisis emocional, corriendo desorientado por la playa y ajeno a las cámaras, la presentadora Sandra Barneda intentaba calmarlo con un desesperado "¡Montoya, por favor!". Un instante televisivo que condensa drama, intensidad y vulnerabilidad humana. Los memes de este momento han corrido por la red más rápido que el propio Montoya por la orilla del mar. Además, equipos de fútbol como el Borussia Dortmund y el Ajax, y marcas como KFC Francia, no tardaron en apropiarse del clip para generar contenido de humor.

La creatividad en redes sociales elevó el suceso a categoría de icono pop. Montoya corriendo por la playa aparecía hasta en videojuegos y animaciones. La influencia de creadores de contenido también ha sido clave en la viralización del momento. Ibai Llanos, uno de los rostros más reconocidos de Twitch, desafió a Montoya a una carrera en la playa para recrear el famoso momento. La escena no solo ha revivido el interés por el meme, sino que ha mostrado el carisma de su protagonista en un contexto distendido y cómico.

Una carrera televisiva

Una escena que también ha dado el salto a los medios tradicionales. Whoopi Goldberg dedicaba unas palabras en su programa 'The View': "Vean este gran momento de un 'reality' de televisión de España. Uno de los participantes ve a su novia teniendo relaciones sexuales en un vídeo con otro chico. Vean", introducía la presentadora para dar paso después a sus contertulias que destacaban la intensidad emocional del momento: "Merecen un Emmy de honor por esto. Las olas, el drama, que se rompa la camisa", comentaba una de las participantes.

Parte del éxito de "¡Montoya, por favor!" radica también en el montaje del programa con música de fondo y cambios de cámara que agudizan la intensidad de un momento dramático real pero casi cinematográfico. El éxito de José Carlos Montoya en televisión, con un breve paso por la política local, no ha sido un esprint sino más bien una carrera de fondo ya que antes había participado en otros espacios de lo más variopintos como 'The Language of Love', 'Mujeres y hombres y viceversa' o 'El conquistador'.