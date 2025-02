Los príncipes de Gales, en la isla de Mustique durante los Bafta

Los príncipes de Gales y su hija Charlotte en una imagen de archivo.Will Warr/Prince and Princess of Wales

Desde 2017, los príncipes de Gales han sido una presencia habitual en los Premios Bafta, la gran cita del cine británico. Sin embargo, este año, ni el príncipe Guillermo ni la princesa Catalina desfilaron por la alfombra roja del Royal Festival Hall de Londres, dejando una notable ausencia en la ceremonia. Aunque desde el Palacio de Kensington no ofrecieron explicaciones sobre su ausencia, el diario Mail on Sunday sostuvo ayer que la familia real optó por unas vacaciones en el Caribe.

El príncipe Guillermo, Kate Middleton y sus hijos, George, Charlotte y Louis, tomaron un vuelo comercial de British Airways el pasado jueves con destino a Santa Lucía. Desde allí, cogieron otro vuelo privado a la isla de Mustique, su refugio predilecto cuando buscan privacidad y descanso. La familia se alojó en una villa privada, según fuentes cercanas, lejos del escrutinio público y disfrutando del clima tropical, en contraste con los 2ºC de Londres.

La elección de Mustique no es casualidad. Esta exclusiva isla caribeña ha sido un destino recurrente para los príncipes de Gales desde que su primogénito, George, era un bebé. Kate Middleton y su familia han mantenido la tradición de visitar la isla periódicamente, incluso en ocasiones en las que el príncipe Guillermo no ha podido acompañarla. La discreción y seguridad de Mustique la convierten en un destino ideal para ellos. "Es un lugar íntimo y discreto, pero no remoto. Conocen al personal que trabaja allí, confían en ellos y son animales de costumbres", reveló en 2019 una fuente cercana a los príncipes. Incluso antes de que Kate se incorporara a la familia real británica, "los Middleton solían ir allí".

La decisión de los príncipes de Gales de ausentarse de los Bafta este año también responde a un cambio en su enfoque sobre la educación y crianza de sus hijos. A diferencia de generaciones anteriores de la familia real británica, Guillermo y Kate han demostrado un firme compromiso con la igualdad y el bienestar de George, Charlotte y Louis. La pareja quiere asegurarse de que sus hijos crezcan en un ambiente lo más normal posible, evitando la dinámica de 'heredero y repuesto' que ha marcado las relaciones entre hermanos en la realeza y al que se achacan los distanciamientos entre el rey Carlos y su hermano Andrés o el del propio príncipe Guillermo y su hermano Harry.

Según The Sun, este enfoque se ha convertido en "el mantra de la paternidad" de los príncipes de Gales. Los tres niños asisten al mismo colegio, Lambrook School en Berkshire, una decisión tomada tras la mudanza de la familia a Windsor para estar más cerca de sus responsabilidades y disfrutar de una vida familiar estable.