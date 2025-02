¿Frank Cuesta se va de Tailandia?: "El santuario se hizo para que los animales estuviesen bien y así tiene que seguir aunque yo no esté"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Frank Cuesta se va de Tailadia. Así lo ha anunciado en su canal de Youtube donde también ha explicado que "va a haber varios cambios" y que lleva "días preparándolo todo en caso de los cambios sean drásticos".

Como ya ha anunciado en otras ocasiones, asegura que no va a dejar solos a los animales del santuario ni los va a sacar de allí. Lo que sí ha hecho es elegir a personas locales que se encarguen de su cuidado dentro del propio recinto. "He tomado una decisión sobre cómo voy a mantener el santuario y seguramente lo tendré que hacer desde fuera de Tailandia".

De esta forma, el leonés explica que está todo listo para cualquiera de los tres escenarios en los que transcurra todo durante las próximas semanas, si bien afirma que no sabe "cómo acabará todo esto". Y enfatiza con una frase: "El santuario se hizo para que los animales estuviesen en paz esté yo o no. Y si yo no estoy aquí habrá alguien que lo cuidará".

El leonés recordó que "hay posibilidades de que me tenga que ir de Tailandia, de que me expulsen y también está la posibilidad de que me vaya para evitar problemas".

De esta forma, quiso decjar claro que "va a haber cambios, pero no para los animales, aunque seguramente muy pronto yo no estaré aquí. Voy a pelear por ellos hasta que puedo", ha sentenciado.