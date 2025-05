Los 50 del rey del pop latino

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El 8 de mayo de 2025 celebra cinco décadas y este año también treinta en la música. Lejos queda su infancia entre Madrid y Miami, el deporte o los estudios de Administración de Empresas que parecían marcar su futuro, pues pudo más el sueño de triunfar en la música. Quien ha sido definido por la revista musical estadounidense Billboard como el « Artista latino más grande de todos los tiempos», suma más de 180 millones de discos vendidos y multitud de premios, incluidos un Grammy y cinco Grammys latinos. El pequeño del matrimonio Julio Iglesias e Isabel Preysler, después de Chábeli y Julio José, vivieron su primera infancia en Madrid, nunca ajeno a la prensa, en especial al ¡Hola!, revista de cabecera de sus padres, que se divorciarían en 1978, contando él tres años.

Pero siempre mantuvieron buenas relaciones y, por ejemplo, posaban junto a Enrique en una portada de 1984 con motivo de su Primera Comunión, vestido de marinero.

No todo era felicidad y en 1981, tras el secuestro por parte de la banda terrorista ETA de su abuelo paterno, el doctor Julio Iglesias Puga, la familia decidió que los niños debían irse a vivir a Estados Unidos, con el padre. En Miami, el futuro cantante y sus hermanos mayores (con el tiempo tendría dos hermanas más por parte de madre y cinco del padre) fueron criados especialmente por Elvira Olivares, ‘la Seño’. A ella se referiría cuando le preguntaron una vez a qué persona admiraba: «dedicó toda su vida solo para nosotros (…), la quiero muchísimo y la admiro muchísimo».

Precisamente fue a quien contó su secreto de querer ser cantante y le dejaba escuchar los temas que componía. Se dice que ella le dejó 500 dólares para grabar una demo y ofrecerse a las discográficas.

También se suele contar que la mexicana Fonovisa Records le fichó en 1994 sin conocer su nombre real, decía que era Enrique Martínez. A pesar de haber tenido que discutir por teléfono con su padre, que le dijo «cómo has hecho esto sin decirme nada, yo soy el que estoy en la música, yo sé sobre esto, no vas a conseguir nada sin mí», y marcharse de casa, su primer álbum, ‘Enrique Iglesias’, fue todo un bombazo. Grabado con la discográfica española Bat, se lanzó en castellano el 21 de noviembre de 1995 y después en italiano. Si tú te vas o Experiencia religiosa coparon las listas y protagonizó en 1995, esta vez sin su familia, una portada del ¡Hola! con la modelo de su primer videoclip. Dejaba claro su estilo, pop latino, surtiéndose de baladas románticas, música discotequera o el reguetón, y comenzó en 1996 a recibir importantes premios como el World Music Award a artista revelación o el Billboard latino a mejor álbum debut.

En 1997, ya editó su segundo álbum, ‘Vivir’, se alzaría con el Grammy como mejor cantante de pop latino e iniciaría giras internacionales. Su fulgurante trayectoria continuaría en 1999 con éxitos como ‘Bailamos’, que encabezó la lista Billboard Hot 100 y se incluyó en la película Wild Wild West de Will Smith; o Podría tener este beso para siempre, junto a Whitney Houston. También Hero (2001), en cuyo vídeo aparecen Jennifer Love Hewitt y Mickey Rourke, es otro de sus temas más famosos, así como I like it (2010) con el rapero Pitbull, Bailando (2014, Latin Grammy a canción del año) o Súbeme la radio (2017).

Como actor se le ha podido ver en la película El mexicano junto a Antonio Banderas o en la serie Los hombres y medio. Al cantante, que ha llegado a actuar en el Madison Square Garden de Nueva York, a veces le ha rodeado la polémica y se le ha acusado de desafinar o de cantar en ‘play back’. ‘El mejor artista latino de todos los tiempos’. Iglesias, con fama de perfeccionista, trabajador y que suele llevar siempre una gorra, fue nombrado en 2020, en los Premios Billboard, ‘Mejor artista latino de todos los tiempos’.