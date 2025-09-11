Bad Bunny cancela su gira por EE.UU por las políticas antiinmigración

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Tras una exitosa residencia de treinta conciertos en Puerto Rico, que acabará el 14 de septiembre y que, según Forbes, habría dejado en la isla al menos 200 millones de dólares, Bad Bunny tendrá que prepararse para el más de medio centenar de recitales que le llevarán por buena parte del planeta -ojo a las más de 600.000 entradas que despachó en España en apenas 24 horas-, desde noviembre de este mismo año hasta julio de 2026. Más de cincuenta fechas componen el 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', una gira para la que el artista ha dejado fuera a EE UU.

Hasta ahora se desconocía la razón y cuando le preguntaban al respecto él contestaba que no lo veía "necesario". Sin embargo, en una entrevista concedida a la revista de moda 'i-D', ha ido más allá y Benito Antonio Martínez Ocasio ha dejado caer que una de las razones por las que no visitará EE UU es por miedo a las redadas antinmigración que está llevando a cabo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense, ICE por sus siglas en inglés.

"¿Ha sido por su preocupación sobre los latinos en Estados Unidos, sobre las deportaciones masivas?", le pregunta la periodista. "Honestamente, sí", responde. "Ha habido muchas razones por las que no he ido a tocar a Estados Unidos, y ninguna de ellas ha sido por odio, ya que he actuado allí muchas veces. Todos los espectáculos han sido un éxito. Todos han sido magníficos. He disfrutado conectando con los latinos que viven en Estados Unidos. Pero, concretamente, para una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de Estados Unidos... La gente de Estados Unidos podría venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podrían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el problema de que, joder, el ICE podría estar fuera del concierto. Y es algo de lo que hablamos y que nos preocupaba mucho".