Los verdaderos orígenes de Ana María Marković, la futbolista más guapa del mundo y pareja del culturalista Tomás Ribeiro

Ana María Marković, la estrella croata del fútbol femenino apodada por fans y medios como la “futbolista más guapa del mundo”, sigue brillando en el deporte rey. Y ahora en el amor por León. A sus 25 años, esta delantera versátil ha dado un giro emocionante a su carrera al debutar en la USL Super League con el Brooklyn FC, marcando su llegada a Estados Unidos con goles y una presencia que enamora tanto en el campo como fuera de él.

Nacida el 9 de noviembre de 1999 en Zagreb, Croacia, Marković ha forjado un camino impresionante desde sus inicios en el fútbol juvenil hasta convertirse en una figura clave de la selección nacional croata. Su trayectoria incluye etapas en clubes europeos como el Grasshopper suizo y el SC Braga portugués, donde destacó por su velocidad, precisión en el remate y una habilidad innata para leer el juego. Pero no solo su técnica la ha catapultado a la fama: su carisma y belleza han generado un seguimiento masivo en redes sociales, con millones de seguidores en Instagram y TikTok, donde comparte rutinas de entrenamiento, momentos de su vida cotidiana y colaboraciones con marcas de moda y fitness.

El reciente traspaso al Brooklyn FC, anunciado en agosto de 2025, representa un hito en su carrera. En su debut, Marković no solo anotó un hat-trick, sino que demostró por qué es considerada una de las promesas del fútbol femenino global. “Estoy emocionada por este nuevo capítulo en Nueva York. El fútbol en EE UU es intenso y apasionado, y quiero aportar mi granito de arena”, declaró la jugadora en una entrevista post-partido. Su llegada al equipo neoyorquino ha generado revuelo, con aficionados llenando las gradas y hashtags como #AnaInNY trending en redes.

Fuera del terreno de juego, la vida personal de Marković también capta atención. Recientemente, se ha visto más unida a su actual pareja, el futbolista portugués Tomás Ribeiro, quien milita en la Cultural Leonesa. La pareja, que se conoció en el mundo del fútbol europeo, ha sido vista compartiendo momentos románticos en redes sociales, desde escapadas a la playa hasta apoyo mutuo en sus carreras.

Ribeiro, conocido por su solidez defensiva, ha elogiado públicamente el talento de Marković.

Además de su rol como atleta, Marković es cofundadora de Reloadz, una marca de suplementos deportivos que promueve el bienestar y el rendimiento físico. Su influencia va más allá del deporte: aboga por la igualdad de género en el fútbol y usa su plataforma para inspirar a jóvenes jugadoras. Con el Brooklyn FC, se espera que lidere la ofensiva en una liga en ascenso, y sus fans ya anticipan una temporada llena de éxitos.

Ana María Marković, la deportista internacional que se acerca a León.