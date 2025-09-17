Gucci ya tiene nueva ejecutiva: la italiana Francesca Bellettini

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El conglomerado de lujo Kering anunció este miércoles el nombramiento al frente de la marca Gucci de la ejecutiva italiana Francesca Bellettini, hasta ahora directora general adjunta de Kering, en sustitución del también italiano Stefano Cantino, quien estuvo en el cargo algo menos de un año.

En un comunicado, el nuevo consejero delegado de Kering, Luca de Meo -ex CEO de Renault y Seat-, justificó el nombramiento porque Bellettini "aportará el liderazgo y el rigor necesarios para revolver a la marca el lugar que le corresponde".

DL

Gucci, uno de los emblemas del grupo Kering gracias a sus productos de cuero, bolsos, maletas y cinturones, cerró el año 2024 con unos ingresos de 7.650 millones de euros, lo que representó una fuerte caída del 23 % en comparación con el año anterior. Su beneficio se redujo en un 51 % en 2024, alcanzando los 1.605 millones de euros.

Bellettini, de 55 años, aseguró estar "muy orgullosa" de liderar "una de las 'maisons' más emblemáticas del mundo" y "encantada" de asumir "el desafío" que supone impulsar de nuevo a la marca, afectada por la caída de las ventas en Asia y por la desaceleración global del sector del lujo.